Damit im evangelischen Kindergarten in Contwig keine Plätze wegfallen, übernimmt die Gemeinde die Mehrkosten, die beim Personal durch das neue Kindergartengesetz entstehen. Die evangelische Kirche in Rheinland-Pfalz beteiligt sich an den Zusatzkosten nicht.

Mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung stimmten die Ratsmitglieder einer Zusatzvereinbarung mit dem protestantischen Kindergarten „Arche Noah“ zu. Ab Juli gilt das neue Kindergartengesetz. Eine