Für Bauwillige steht die Zeit über den Jahreswechsel still. „Jetzt steht sie noch etwas mehr still“, sagt der Leiter der Schifferstadter Firma, die in Contwig ein Seniorenheim in der Bahnhofstraße bauen möchte. Wegen Corona fallen Sitzungen aus, manche Ansprechpartner sind nicht im Dienst. Die Römerhaus GmbH hat sich als Ziel gesetzt, die Baugenehmigung zu erhalten, und nutzt das Jahr zum Planen.

Das Seniorenheim in der Ortsmitte von Contwig wird wohl erst im kommenden Jahr gebaut. Davon geht Michael Straub, kaufmännischer Leiter der Römerhaus GmbH, aus. Die Auswirkungen