Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

2019 hat die Pirmasenser Diakonie Ideen für ein Seniorenviertel im Norden von Contwig gesammelt. Dann ist es ruhig geworden um das Projekt. Aber Vorstand Carsten Steuer versichert, dass er die Pläne nicht aufgeben will – auch wenn sich noch das ein oder andere ändern kann. Weil das Haus Kana in Zweibrücken fertig ist und das Hospiz in Pirmasens im Sommer eröffnen soll, habe die Diakonie auch mehr Zeit für Contwig.

Die Diakonie will ihre Pläne für ein Viertel, das speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten ist,