Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Plänen fürs neue Seniorenheim in der Contwiger Bahnhofstraße hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig zugestimmt. Ein Problem, so Planer Stephen Eis vom Büro Dörhöfer in Engelstadt, ist, dass das Heim größtenteils im Hochwassergebiet gebaut wird.

Auf 7500 Quadratmetern erstreckt sich das Grundstück für das neue Seniorenheim in der Contwiger Bahnhofstraße. 90 Pflege- und 45 Arbeitsplätze soll das neue Seniorenheim bieten, Betreiber ist die Firma Römerhaus, rund 15 Millionen Euro investiert sie. Laut