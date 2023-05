Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Contwiger Ortsbürgermeister legt zum 31. Dezember sein Amt nieder. Als Grund nannte der 68-Jährige diffamierende Angriffe auf Facebook. „Ich will nicht mehr. Ich bin fertig“, sagte er am Montagnachmittag in einem Pressegespräch, „ich muss mich nicht in Facebook zur Sau machen lassen.“ Eigentlich hatte Bärmann bis Ende März, bis sein Nachfolger gewählt ist, weitermachen wollen. So ist am Donnerstag sein letzter Tag im Amt.

Am Montagmorgen war Karlheinz Bärmann auf der Verbandsgemeindeverwaltung und hat seinen Rücktritt zum 31. Dezember eingereicht. Am Silvestermorgen hat er noch einen