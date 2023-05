Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„An mir soll es nicht scheitern, ich finde diese Kita ganz hervorragend.“ Karen Schönenberg aus der Abteilung frühkindliche Bildung des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums betonte am Dienstag im Mainzer Landtagsausschuss Europa und Eine Welt das Interesse der Landesregierung an einem Fortbestand des deutsch-französischen Kindergartens in Liederschiedt.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Barth aus dem rheinhessischen Ingelheim hatte sich Anfang des Jahres des Themas angenommen. Nach einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung im Januar