Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag, als die CDU-Europaparlamentarierin Christine Schneider den deutsch-französischen Kindergarten in Liederschiedt besuchte, hatten die Bürgermeister von Schweix und Hilst darüber geklagt, dass Bildungsministerin Stefanie Hubig noch nicht auf ihren offenen Brief geantwortet habe. Jetzt ist die Antwort da.

Fast vier Wochen sind ins Land gezogen, seit die Bürgermeister von Schweix und Hilst, Marco Maas und Philipp Andreas, sich in einem Brief an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie