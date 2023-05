Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nadine Brinette ist neue Bürgermeisterin von Contwig. Die 33-Jährige wurde am Freitagabend in ihr Amt eingeführt, und sie steht nun an der Spitze der mit Abstand größten Gemeinde im Zweibrücker Umland. Was das bedeutet, das verdeutlichte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard in Zahlen. Die Beigeordnete Margit Ernst war stolz auf die neue Bürgermeisterin, und die Gemeinde war stolz auf Ernst.

Als Margit Ernst, erste Beigeordnete und damit Stellvertreterin der Bürgermeisterin, Nadine Brinette (CDU) um kurz nach 19 Uhr am Freitagabend den Amtseid abgenommen hatte