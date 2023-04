Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war knapper als frühere Bürgermeisterwahlen in Contwig, aber am Ende war es doch deutlich: Nadine Brinette (CDU) wird neue Bürgermeisterin. Sie gewann die Wahl gegen David Betz (SPD) mit 230 Stimmen Vorsprung. Sie lag in allen vier Stimmbezirken vorne. David Betz holt das beste Ergebnis, das ein Gegenkandidat in Contwig jemals erreicht hat.

„Im Moment bin ich ein bisschen sprachlos. Ich lass’ das erst mal sacken“, sagte Nadine Brinette am Sonntagabend kurz nach halb neun. Da stand das Ergebnis, das sich im Laufe des Abends