Margit Ernst ist erste Beigeordnete in Contwig. Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeister Karlheinz Bärmann zum Jahresende führt sie das mit Abstand größte Dorf im Zweibrücker Land, bis ein Nachfolger im Amt ist. David Betz und Nadine Brinette stehen am Sonntag zur Wahl. Wir haben mit Margit Ernst gesprochen, wie sie die Zeit an der Spitze der 5000-Einwohner-Gemeinde erlebt.

Contwig. Frau Ernst, seit wann engagieren Sie sich in der Lokalpolitik?

Ich bin seit 32 Jahren Mitglied des Ortsgemeinderats, also seit 1989,