David Betz, im Sommer 2019 SPD-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Contwig, würde im März 2021 erneut antreten – sofern ihn die SPD wieder aufstellt. Das sagte er am Donnerstagabend im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Es ist kein Geheimnis, dass ich Ambitionen habe“, sagte der 39-Jährige. Allerdings wolle er seiner Partei nicht vorgreifen und das Ganze „erst mal sacken lassen“: „Das ist jetzt noch keine drei Stunden her.“ Contwigs Bürgermeister Karlheinz Bärmann (CDU) hatte am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung angekündigt, dass er sein Amt am 31. März 2021 abgibt. Ein Nachfolger soll am 14. März, am Tag der Landtagswahl, gewählt werden. David Betz, der im Sommer zum ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und damit zum Stellvertreter von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU) gewählt wurde, hatte 2019 die Bürgermeisterwahl gegen Amtsinhaber Bärmann verloren. Mit 37 Prozent der Stimmen holte er aber ein sehr gutes Ergebnis.