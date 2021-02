Es bleibt bei zwei Kandidaten: Bei der Bürgermeisterwahl in Contwig am 14. März treten Nadine Brinette (CDU) und David Betz (SPD) an. Weitere Bewerber gibt es nicht.

Am Montagabend endete die Frist, bis zu der sich die Kandidaten melden konnten: sechs Wochen vor der Wahl. Wie Karl-Heinz Brügel, Büroleiter der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, auf Anfrage mitteilte, bleibt es bei den bisher bekannten Bewerbern: Nadine Brinette und David Betz.

Nadine Brinette ist seit Oktober Vorsitzende der Contwiger CDU. Die 33-jährige Mutter von zwei Kindern führt zusammen mit ihrem Mann die Spedition Sefrin in Contwig. Sie ist Mitglied im Umwelt- und im Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde.

David Betz ist 39 Jahre alt. Er arbeitet im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner, ist Mitglied im Gemeinderat Contwig und seit Sommer erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde und damit Stellvertreter von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU).

Bei der Wahl geht es darum, wer Nachfolger von Karlheinz Bärmann wird, der im Oktober angekündigt hatte, Ende März nach zwölf Jahren im Amt zurückzutreten. Der Termin war so gewählt, dass die Wahl auf den Termin der Landtagswahl am 14. März fällt. Diesen Rücktritt hatte Bärmann an Weihnachten aber auf das Jahresende 2020 vorgezogen. Seit Januar führt seine Stellvertreterin, die erste Beigeordnete Margit Ernst, die Amtsgeschäfte von Contwig.