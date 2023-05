Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nadine Brinette sorgte am Samstag erst mal für eine kurze Denkpause. Es folgte ein Raunen, dann Lacher und Applaus: „Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, fragen Sie einen Mann. Wenn Sie in der Politik etwas getan haben wollen, fragen Sie eine Frau“, zitierte sie Margaret Thatcher. Die Contwiger CDUler wollen etwas getan haben: Sie wählten die 33-Jährige einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin für den 14. März.

