Die RHEINPFALZ sucht das schönste Hochzeitsfoto unserer Leser. Den Anfang macht besondere Geschichte aus der Südpfalz – mit Heiratsantrag über den Wolken. Weitere gesucht.

Die RHEINPFALZ sucht die schönsten Hochzeitsfotos der Pfalz – und die Geschichten hinter dem Ja-Wort. Den Anfang macht jetzt eine Einsendung aus Klingenmünster, die schon beim Heiratsantrag alles andere als alltäglich war: Der kam nicht bei Kerzenschein oder im Restaurant, sondern mit einem Banner am Flugplatz.

Hubert Fingerle hat der Redaktion die Geschichte seiner Ehe mit Angelika geschickt – und die liest sich fast wie ein kleiner Film. Kennengelernt haben sich die beiden Anfang der 1990er-Jahre in Klingenmünster als Nachbarn. Er wohnte in einer Einliegerwohnung, sie zog ins Nachbarhaus. Man begegnete sich immer wieder, redete miteinander, auch über ihre beiden Katzen, die ihn öfter besuchten.

Neun-Meter-Banner mit Frage aller Fragen

Der Anfang ihrer Geschichte zu zweit datiert auf den 18. Dezember 1992, wie sich Hubert Fingerle noch genau erinnert. Wieder trafen sich die beiden draußen auf der Straße, kamen ins Gespräch – bis es irgendwann schlicht zu kalt wurde. Also lud er Angelika spontan auf eine Tasse Tee ein. Sie kam mit und brachte sogar frisch gebackene Weihnachtsplätzchen mit. Aus diesem langen Gespräch wurde zunächst Freundschaft, dann Liebe. Ende 1993 zog das Paar zusammen, ab Februar 1994 lebten beide gemeinsam in einem kleinen Häuschen in Klingenmünster.

Mit diesem Banner machte Hubert Fingerle den Antrag. Seine Herzdame las die Frage aller Fragen aus der Luft. Foto: Archiv Hubert Fingerle/oho

Der Heiratsantrag ließ dann nicht lange auf sich warten – jedenfalls innerlich, berichtet Hubert Fingerle. Nur auf die klassische Version mit Kniefall und Ring habe er keine Lust gehabt – zu kitschig. Also heckte er zusammen mit einem Bekannten und mithilfe des Aeroclubs Speyer einen anderen Plan aus. Der Bekannte mit Flugschein sollte mit Angelika vom Flugplatz zu einem Rundflug starten. Während die beiden in der Luft sein würden, wollte Fingerle am Ende der Landebahn ein neun Meter langes Banner mit seinem Antrag aufhängen. Nach der Landung sollte das Flugzeug direkt davor ausrollen.

Aber dann: Herzdame wird bei Flug über Speyer übel

Ganz so glatt lief es allerdings nicht. Angelika wurde bei dem Flug schnell übel, die Maschine musste früher zurückkehren. Das Banner bemerkte sie zunächst gar nicht. Erst der Pilot machte sie darauf aufmerksam. Das „Ja“ bekam Fingerle trotzdem – und als es seiner Herzdame später wieder besser ging, schmunzelte sie sogar über die nicht alltägliche Idee.

In der St. Dionysius Kapelle bei Gleiszellen-Gleishorbach geben sich die beiden am 26. Mai 1995 das Ja-Wort. Foto: Rolf Goosmann/oho

Geheiratet wurde am 26. Mai 1995 – ebenfalls nicht ganz nach Standardprogramm. Das Paar legte standesamtliche und kirchliche Trauung auf denselben Tag, den Freitag nach Christi Himmelfahrt. Erst gaben sich beide im Schloss Bad Bergzabern das Ja-Wort, danach folgte die kirchliche Trauung in der St. Dionysius-Kapelle bei Gleiszellen. Gefeiert wurde bewusst im kleinen Kreis. Für Freunde, Kollegen und Nachbarn gab es am nächsten Tag dann noch eine lockere Hochzeitsparty.

Oldtimer-Liebe roter Faden ihrer Hochzeitsgeschichte

Auch das Hochzeitsauto blieb in Erinnerung. Für die Fahrten stellte ein Bekannter dem Paar damals einen Oldtimer zur Verfügung: einen Triumph Spitfire. Damit begann, wie Fingerle schreibt, auch die Liebe der beiden zu alten Autos. Jahre später holten sie sich selbst so ein altes Schätzchen aus England: einen Morris Minor Cabrio, Baujahr 1969.

Das Jahr 2020: Zur Silberhochzeit kam das Paar erneut mit Oldtimer zurück an den Ort seines Ja-Worts. Foto: ARCHIV HUBERT FINGERLE/OHO

Sogar zur Silberhochzeit spielte das Auto dann wieder eine Rolle. Die ursprünglich geplante Irland-Reise im Mai 2020 platzte wegen Corona. Also feierte das Paar zu zweit, machte einen Ausflug mit dem Oldtimer und stellte die Hochzeitsfotos von damals nach. Später konnte die Reise nachgeholt werden – zum 30. Hochzeitstag.

Wir suchen weitere tolle Fotos und Geschichten unserer Leser: Machen Sie mit!

Für die RHEINPFALZ ist diese Einsendung die erste Geschichte aus dem Leseraufruf zu den schönsten Hochzeitsfotos. Weitere sollen folgen. Gesucht werden besondere Bilder – ganz egal, ob ganz frisch oder Jahrzehnte alt – und vor allem die Geschichten dahinter: Schreiben Sie uns ein paar Sätze dazu: Wie haben Sie sich kennengelernt? Was war an Ihrer Hochzeit besonders? Und welches Foto erzählt davon am besten?

Online-Voting: Leser küren das beste Hochzeitsfoto

Die schönsten Hochzeitsmomente werden wir später online und in der Zeitung veröffentlichen. Welches dieser Bilder wird zum besten Hochzeitsfoto der Südpfalz gekürt? Darüber dürfen dann unsere Leser in einem Online-Voting abstimmen. Unter den Teilnehmern verlosen wir das tolle Weingläser-Set „Wissensdurst“. Die Top-Ten-Auswahl wird mit Preisen belohnt – das Hochzeitspaar des Siegerfotos darf sich über ein Tablet als Hauptgewinn freuen.

Alles rund ums Heiraten in der Pfalz finden Sie in unserem großen Hochzeitsspecial hier.

Teilnahme

Schicken Sie Ihr Lieblingsfoto unter dem Stichwort „Hochzeit“ bis 12. April per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de.

Wichtig: Bitte senden Sie uns nur private Fotos, an denen Sie die Rechte besitzen oder für deren Nutzung Sie die Erlaubnis haben. Bitte geben Sie an, wer das Foto gemacht hat. Und schicken Sie bitte nur Bilder ein, mit deren Veröffentlichung alle erkennbaren Personen einverstanden sind.

