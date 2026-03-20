Heiraten im Märchenschloss, neben Totenschädeln und dem größten Schuh der Welt: Diese zehn Pfälzer Hochzeitsorte sind spektakulär, skurril und alles – außer gewöhnlich.

Zwischen Rebenmeer und Pfälzerwald liegen einige der ungewöhnlichsten Trauorte der Pfalz. Manche wirken wie aus einem Märchen, andere überraschen mit schräger Pointe. Wir zeigen zehn Hochzeitslocations im Raum Landau, Südliche Weinstraße und Wasgau, die Kulissen liefern, die man nicht so schnell vergisst – für ganz großes Ja-Wort-Kino.

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RHEINPFALZ-Hochzeitsspecial: Mit vielen Tipps und Tricks für Pfalz-Paare

In unserem RHEINPFALZ-Hochzeitsspecial haben wir für Sie ein großes Zusatzpaket rund ums Heiraten in der Pfalz geschnürt. Dort finden Sie:

– noch mehr Traumlocations in der Pfalz,

– hilfreiche Links zu Trauportalen mit Übersicht der Ansprechpartner bei Standesämtern, Kirchen und Locations.

– 10 Geheimtipps, die am Hochzeitstag Gold wert sind.

Als Extra haben wir praktische Helferkärtchen direkt fürs Handy vorbereitet: Mit Packlisten, damit Sie am großen Tag nichts vergessen – im Hochformat zum Screenshotten und Abhaken.

All das finden Sie hier

Das Ja-Wort mit fast 1000 Jahren Geschichte: Das ist in der ältesten Kirche der Pfalz möglich, die idyllisch auf einem bewaldeten Hügel in Wollmesheim steht. Foto: Doris Schmitt/oho

10. Kirche Wollmesheim – Heiraten in der ältesten Kirche der Pfalz

In Wollmesheim haben Paare die Möglichkeit, in der ältesten Kirche der Pfalz zu heiraten. Das protestantische Gotteshaus auf einem bewaldeten Hügel mit Aussicht wurde bereits im Jahr 1030 fertiggestellt und ist damit noch älter als der Speyerer Dom. Zu Feierlichkeiten erklingt ein dreistimmiges Geläut, dessen mittlere Glocke ebenfalls eine der drei ältesten der Pfalz ist. Zum 950. Kirchenjubiläum 1990 wurde das Gebäude einer Außenrenovierung unterzogen. Nun steht die Innensanierung an. Der erste Bauabschnitt ist bereits geschafft. In dieser Zeit war die Kirche geschlossen, wohl deswegen liegt die letzte Trauung darin auch schon fast drei Jahre zurück. Verputz und Anstrich stehen noch aus, deswegen haben die Wände noch Patina, bemerkt Pfarrerin Susanne Fritsch. Für sie ist klar: „Wollmesheim ist eine besondere Kirche. Mich fasziniert immer der Gedanke, dass hier schon seit nahezu 1000 Jahren Menschen Gottesdienst feiern und vor Gott den Bund der Ehe schließen.“

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: ca. 90 Personen

• KOSTEN: Für Mitglieder der örtlichen Kirchengemeinde kostenfrei, Opfer erbeten. Miete für auswärtige Brautpaare: 250 Euro.

• TRAUTAGE: Freitags, samstags und ggf. an verlängerten Wochenenden – je nach Termin und personeller Verfügbarkeit.

• VORLAUFZEIT: Keine Warteliste; grundsätzlich sind für Trauungen Himmelfahrt, Fronleichnam und die warme Jahreszeit stark nachgefragt.

• FREIE TERMINE 2026: Ja

• SEKTEMPFANG/FEIER: Auf dem Platz vor der Kirche; bei schlechtem Wetter auch in der Kirche selbstorganisierter Empfang möglich; auf Wunsch Vermittlung an örtliche Caterer/Ausschank.

• PARKEN: Ja, 20 Meter entfernt.

• BARRIEREFREIHEIT: Nur eingeschränkt; Kirche von Parkplatz aus mit Rollstuhl anfahrbar, am Kircheingang zwei Stufen.

• ZU BEACHTEN: Mindestens eine Person muss der evangelischen Kirche angehören. Traugespräch vorab verpflichtend. Deko, Musik etc. muss zum Rahmen passen.

• KONTAKT: Pfarrerin Susanne Fritsch, pfarramt.moerzheim@evkirchepfalz.de, Tel. 063413 3424, www.evkirche-queich-weinstrasse.de

Ja-Wort im Haus des Steinzeit-Krimis: Das ist im Museum Herxheim möglich. Foto: Birgit Möthrath/Helmut Dudenhöffer/oho

9. Museum Herxheim – Hochzeit zwischen Totenschädeln, Knochen und Kultplatz

Eine klassische Märchenkulisse ist das nicht – dafür eine der originellsten Trauadressen der Südpfalz. In Herxheim wird ausgerechnet ein Museum voller zerschlagener Schädel und entfleischter Knochen zur Hochzeitslocation. Massaker, Menschenopfer, vielleicht sogar Kannibalismus? Im Museum für Steinzeit und Kulturgeschichte heiraten Paare neben den Spuren eines der größten Rätsel der frühen Menschheitsgeschichte Europas. Denn an dem Ort, der sonst den Steinzeit-Krimi um einen blutigen Ritualkult erzählt, hat das Standesamt 2018 die lauschige Stube unterm Dach als Trauzimmer eingerichtet. Damals war es nur als Ausweichraum während des Rathaus-Umbaus gedacht, inzwischen ist das historische Fachwerkgebäude mit seiner warmen, gemütlichen Atmosphäre als Heiratslocation fest etabliert. Ein Brautpaar reiste extra aus Bremerhaven an, wie Pressesprecherin Nicole Theriault berichtet. „Unvergessen bleibt auch ein Paar, dessen Pferde – mit Schleife, Fliege und kleinem Zylinder geschmückt – nach der Trauung im Museumshof auf die beiden warteten.“ Dorthin geht’s nämlich im Anschluss zum Sektempfang. Statt Schlosskulisse und Rosenranken gibt es hier Archäologie-Atmosphäre, Skelett-Maskottchen Herxi und eine Trauung mit Seltenheitspointe. Eigenwilliger und skurriler lässt sich ein Ja-Wort kaum geben.

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: 40 Gäste im Museum; im Hof mehr.

• KOSTEN: 120 Euro Raummiete + übliche Standesamtgebühren.

• TRAUTAGE: An Werktagen innerhalb der Öffnungszeiten der Verwaltung und an 16 Trausamstagen pro Jahr.

• VORLAUFZEIT: Samstagstermine in Sommermonaten sind besonders begehrt – wer hier heiraten möchte, sollte sich ein Jahr im Voraus melden.

• FREIE TERMINE 2026: Unter der Woche sind meist noch Termine frei, auch kurzfristig.

• SEKTEMPFANG/FEIER: Selbst organisierter Umtrunk im Museumshof oder im nahegelegenen Park der Villa Wieser möglich; keine Feier.

• PARKEN: Mehrere öffentliche Parkplätze in unmittelbarer Nähe.

• BARRIEREFREIHEIT: Museum ist barrierefrei zugänglich, Aufzug vorhanden.

• ZU BEACHTEN: Innen und außen ist Streuen von Reis und Blumen sowie Werfen von Konfetti nicht gestattet.

• KONTAKT: Standesamt Herxheim, standesamt@herxheim.de, Tel. 07276 501129, www.herxheim.de.

Die wohl fotogenste Kapellenkulisse der Südpfalz finden Brautpaare auf der Kleinen Kalmit. Foto: Heimatlichter GmbH/Verein SÜW/oho

8. Kapelle der Kleinen Kalmit Ilbesheim – Heiraten im Postkartenmotiv der Südpfalz

Aufgereiht wie an einer Perlenkette liegen entlang der Weinstraße kleine Kapellen malerisch zwischen Rebenmeer und Pfälzerwald. Und in den wohl romantischsten von ihnen kann man sogar den Bund fürs Leben schließen – etwa in der Kolmerbergkapelle bei Dörrenbach oder der St. Dionysius-Kapelle bei Gleiszellen-Gleishorbach, wie der Tourismusverein SÜW die Trauorte bewirbt. Unter diesen ist auch einer der Herzensorte der Pfälzer: die Kleine Kalmit bei Ilbesheim. Ihre ganz eigene Naturlandschaft, ihre einmalige Aussicht und die pittoreske Kapelle auf dem Gipfel machen den Ort zum Postkartenmotiv unter den Traulocations – mit Panoramablick und Pfalzgefühl. Die 1851 errichtete Mater-Dolorosa-Kapelle gehört zur katholischen Pfarrei Landau.

Zu den sicherlich begehrtesten Trau-Kapellen der Pfalz zählt die bekannte Wallfahrtskapelle St. Anna bei Burrweiler – nicht zuletzt wegen ihrer idyllischen Lage am Haardtrand. Auch wenn diese auf diversen Portalen noch als Hochzeitslocation angepriesen wird, steht sie nicht mehr für Trauungen zur Verfügung. Personell sei dies nicht mehr stemmbar, teilt das katholische Pfarramt Edenkoben auf unsere Anfrage mit.

Praktische Infos für Paare

• ÜBERSICHT: Alle besonderen Kirchen und Kapellen an der Südlichen Weinstraße hat der Verein SÜW hier zusammengestellt.

• KONTAKT: Eine Übersicht mit Kontaktdaten der jeweils zuständigen evangelischen Pfarrämter gibt’s hier. Eine Übersicht der jeweils zuständigen katholischen Pfarreien gibt’s hier.

Ein Trauzimmer wie ein kleines Schloss: die Gute Stube im Haus Rassiga in Maikammer. ArchivFoto: Linzmeier-Mehn

7. Haus Rassiga Maikammer – Ja-Wort im prunkvollsten Trauzimmer der Pfalz

Trauungen in wahrlich prunkvollem Ambiente sind in der „Guten Stube“ im Haus Rassiga in Maikammer möglich. Diese gehört laut Denkmalbehörde zu den prachtvollsten Repräsentationsräumen des 19. Jahrhunderts in der Pfalz. „Ein Juwel, das über die Region hinausstrahlt“ – und den das Standesamt seit 2010 als Trauzimmer geöffnet hat. Die beeindruckende Kulisse im Rokoko-Stil mit ihrer intensiven Farbgestaltung und den aufwendigen Stuckarbeiten an Wänden und Decke, mit vergoldeten Spiegeln und einem kunstvoll gefertigten Kachelofen hat inzwischen schon über 1000 Brautpaare angelockt. Einige blieben Standesbeamtin Carina Vögeli besonders in Erinnerung. Für einen „Gänsehautmoment“ habe die ehemalige „Voice of Germany“-Teilnehmerin Nora Brandenburger gesorgt, als sie bei einer Trauung „Ohne dich“ sang. Ein Paar ließ sich von seinem Hund die Eheringe überbringen; und zwei andere Paare, begeisterte Pfalz-Urlauber, feierten gemeinsam „Doppelhochzeit“. Nach der Zeremonie kann die Hochzeitsgesellschaft gleich vor Ort weiterfeiern. Im Haus Rassiga, dem Bürgerhaus des Weindorfes, gibt es drei Veranstaltungsräume – vom Gewölbekeller bis zum Festsaal mit Bühne, Galerie und Terrasse. Den Sektempfang kann man sich von der Ortsvinothek im Erdgeschoss arrangieren lassen.

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: ca. 30 Personen im Trauzimmer; zu Empfang/Feier mehr möglich.

• KOSTEN: Trauzimmer-Miete für Bürger der Verbandsgemeinde Maikammer: 120 Euro, für andere Paare: 220 Euro; zuzüglich Standesamt-Gebühren.

• TRAUTAGE: Donnerstags und freitags, entweder 10.30 oder 11.30 Uhr, von Mai bis Oktober ein Trausamstag pro Monat mit je bis zu drei Trauungen.

• VORLAUFZEIT: Reservierungen von kurzfristig bis maximal ein Jahr vorher möglich. Nachfrage für Trausamstage ist groß. Die Termine werden ab August/September des Vorjahres auf Anfrage bekanntgegeben und vergeben.

• FREIE TERMINE 2026: Möglichkeit, einen freien Termin an den regulären Trautagen zu finden, besteht noch.

• SEKTEMPFANG/FEIER: Beides möglich; Ortsvinothek kann Sektempfang in ihren Räumen oder im Hof arrangieren, selbst organisierter Umtrunk im Hof oder auf anmietbarer Terrasse ebenfalls möglich; drei Veranstaltungsräume für Feier im Haus verfügbar für 30 bis 280 Gäste.

• PARKEN: Mehrere öffentliche Parkplätze in der Nähe (Frantzplatz, Parkdeck beim Rathaus).

• BARRIEREFREIHEIT: Teilweise barrierefrei; Gebäude und Festsaal stufenlos zugänglich, Behinderten-Parkplatz und -WC, Trauzimmer im 1. Obergeschoss nicht barrierefrei erreichbar.

• ZU BEACHTEN: Das Trauzimmer ist sehr prunkvoll, sodass zusätzliche Deko nicht erforderlich ist; ansonsten Musik , Fotos etc. nach Absprache frei möglich.

• KONTAKT: Standesamt Maikammer, Sybille Glaser, Telefon 06321 589922, sibylle.glaser@vg-maikammer.de, Carina Vögeli, Tel 06321 589921, carina.voegeli@vg-maikammer.de; www.vg-maikammer.de ; Ortsvinothek „Weinkammer“ Maikammer, Tel. 06321 9550, vinothek@hotel-immenhof.de, www.maikammer.de/

Feiern zwischen Wald, Wiesen und Kapelle: Das ist in der wohl lässigsten Hochzeitslocation der Südpfalz möglich: im Josefshof Völkersweiler. Foto: Andrea Adam/oho

6. Josefshof Völkersweiler – Hochzeit im Pfälzerwald auf altem Klostergut

Zwischen Pfälzerwald und Wiesen, auf denen Galloway-Rinder genüsslich grasen, können Paare auf dem Josefshof bei Völkersweiler eine Hochzeit im Grünen feiern. Und dabei doch mit kirchlichem Ambiente. Denn auf dem früheren Klostergut, das heute Heimat einer ökologischen Hofgemeinschaft ist, steht noch immer die ehemalige Kapelle der Paulusbrüder. Der Josefssaal darin bietet mit seinem festlichen Flair – und Fußbodenheizung – den Ort für freie Trauungen und Feiern auf dem Josefshof, der seit 2012 als Hochzeitslocation gebucht werden kann. Für Sommerhochzeiten inmitten der Natur bietet das große Parkgelände Platz, auch der Klosterinnenhof und die Terrasse können genutzt werden – und nach Wunsch Pavillons und Partyzelte aufgebaut werden. „Wir sind da ganz flexibel – von elegant bis locker-ungezwungen“, erklärt Andrea Adam vom Josefshof. Gefeiert werden darf mit „open end“, bis sich das Brautpaar zum Übernachten ins Hochzeitszimmer und die Gäste in Ferienwohnungen und aufs Campinggelände zurückziehen. Vier- bis fünfmal pro Jahr feiern Hochzeitsgesellschaften auf dem Hof, darunter sogar mal eine komplett ohne Alkohol und vegan, wie sich Adam erinnert.

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: Sitzplätze für Trauungen im Josefssaal: 120 Personen, für Feier: 80 Gäste; 250 Gäste im Außenbereich; Ferienwohnungen für 23 Gäste.

• KOSTEN: Miete für 1 Tag: 350 Euro, für 3 Tage: 600 Euro + Verbrauchskosten- (2 bzw. 3 Euro pro Person) und Reinigungspauschale (100 bzw. 150 Euro)

• TRAUTAGE: Keinerlei Einschränkungen.

• VORLAUFZEIT: Sommermonate oft sehr gefragt, meist Buchung bis zu einem Jahr im Voraus für Wunsch-Wochenende.

• FREIE TERMINE 2026: Ja, aktuell noch sieben freie Wochenenden im Zeitraum Juni – August.

• SEKTEMPFANG/FEIER: Ja, beides; Feier kann je nach Wunsch selbst oder vom Josefshof organisiert werden; Zubereitungs- und Spülküche vorhanden.

• PARKEN: 30 Parkplätze auf dem Hof; auch Stellplätze für Caravans und Zelte.

• BARRIEREFREIHEIT: Eingeschränkt; Stufen zu Josefssaal und Toiletten; Terrasse und Innenhof barrierefrei.

• ZU BEACHTEN: Aus Rücksicht auf die Tiere gilt Feuerwerksverbot; Deko, Musik etc. nach Absprache frei möglich; für Drohnen Genehmigung erforderlich, da Josefshof im Biosphärenreservat Pfälzerwald liegt.

• KONTAKT: Josefshof, Andrea Adam, Tel. 0173 8079157, hochzeit.josefshof@yahoo.com, www.josefshof-pfalz.de

Die perfekte Märchenkulisse fürs Ja-Wort liefert Schloss Edesheim. Foto: Björn Iversen/Schloss Edesheim

5. Schloss Edesheim – Märchenschloss im Rebenmeer als Trauort

Es gilt als eine der romantischsten Trau-Adressen an der Weinstraße – und das schon seit 25 Jahren: Schloss Edesheim. In einer weitläufigen Parkanlage mit Wassergraben inmitten des Südpfälzer Rebenmeers liegt der barocke Prachtbau mit Hotelbetrieb. Sogar aus Japan und Amerika kamen schon Brautpaare, um dort feiern zu können. Standesamtliche Trauungen sind im historischen Ballsaal möglich – ein prunkvoller Saal mit Wintergarten und Wandmalereien. Von dort blickt man auf die Seebühne, die als besonderer Ort für freie Trauungen über dem Wasser genutzt werden kann. Zwei Musical-Darsteller hätten dort mal eine spektakuläre Hochzeit inklusive Musik- und Tanzprogramm gehabt, erinnert sich Direktor Andreas Lorenz. Nach dem Ja-Wort kann die Hochzeitsgesellschaft gleich im Schloss weiterfeiern: Vom Sektempfang im Park bis zum Galadinner sei alles möglich, natürlich auch Übernachtungen, so Lorenz. Auf Wunsch organisiert das Schlosshotel auch das Drumherum von Blumenarrangements bis zum Unterhaltungsprogramm. Und als Brautpaar residiert man selbstverständlich in der Hochzeitssuite im Turm des Schlosses.

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: ca. 40 Personen im Trauzimmer, bis 100 zum Empfang im Schlosspark.

• KOSTEN: 350 Euro Raummiete, zusätzliche Kosten für Bewirtung beim Empfang.

• TRAUTAGE: Montags bis freitags und ein Trausamstag pro Monat.

• TRAUTAGE: Trausamstage sind sehr gefragt, das Standesamt legt die Termine zum Jahresende für das Folgejahr fest. Für Hochzeitsfeiern ist das Schloss in der Saison fast jedes Wochenende gebucht.

• FREIE TERMINE 2026: Ja.

• SEKTEMPFANG/FEIER: Beides möglich, auch Bewirtung und Übernachtung. Zwei historische Veranstaltungssäle und Gewölbekeller für bis zu 120 Personen.

• PARKEN: Kostenfrei auf dem Gelände.

• BARRIEREFREIHEIT: Nur eingeschränkt.

• ZU BEACHTEN: Hinsichtlich Deko, Musik, Drohnen etc. ist alles möglich, sofern im Vorfeld mit dem Hotel abgestimmt.

• KONTAKT: Hotel Schloss Edesheim, Tel. 06323 94240, info@schloss-edesheim.de, www.schloss-edesheim.de

Das Deutsche Weintor ist ein Wahrzeichen der Pfalz und offizieller Trauort. Mit Wiedereröffnung des Restaurants sind darin ab April auch wieder Hochzeitsfeiern möglich. Foto: Pfalz Touristik/Heimatlichter GmbH/oho

4. Deutsches Weintor Schweigen-Rechtenbach – Durchs Tor zur Pfalz in ein Leben zu zweit

Direkt an der Grenze zu Frankreich und inmitten traumhafter Natur: Seit über 80 Jahren markiert das Weintor in Schweigen-Rechtenbach den Beginn der Deutschen Weinstraße. Und in diesem Pfälzer Wahrzeichen können sich Paare sogar offiziell das Ja-Wort geben. Seit 2008 hat das Standesamt Bad Bergzabern dort ein Trauzimmer eingerichtet. 20 bis 30 Paare vermählen sich dort pro Jahr und können danach durch das Tor zur Pfalz gemeinsam ins Leben zu zweit schreiten – oder mit ihrem Hochzeitsauto fahren. Zum Sektempfang geht’s raus auf die Aussichtsterrasse. Für die Feier kann die Gesellschaft gleich vor Ort bleiben: Am 1. April eröffnet das in dem prächtigen Gebäudeensemble integrierte Restaurant unter neuem Pächter wieder. Ben Gaxherri betreibt auch das Restaurant am anderen Ende der Weinstraße in Bockenheim und das Riesenfass in Bad Dürkheim und hat schon zahlreiche Hochzeiten ausgerichtet, wie er erzählt. Die Gaststätte sorgt für Kulinarik und edle Tropfen im Ballsaal, in dem danach weitergefeiert werden kann.

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: ca. 20 Sitzplätze im Trauzimmer, Stehplätze davor; für Feier 80 Sitzplätze im Restaurant, rund 150 im Saal, 150 auf Außenterrasse.

• KOSTEN: 185 Euro Gebühr für Standesamt und Raumnutzung.

• TRAUTAGE: Dienstags bis freitags und einmal im Monat samstags.

• VORLAUFZEIT: Anfragen jederzeit möglich; Frühjahrs- und Sommermonate sind besonders gefragt.

• FREIE TERMINE 2026: Ja, für standesamtliche Trauungen jedoch frühestens gegen Jahresmitte/Herbst; Hochzeitsfeiern auf Anfrage beim Pächter ab 1. April.

• SEKTEMPFANG/FEIER: Beides möglich; Feier im Weintor-Restaurant mit Ballsaal.

• PARKEN: Ja, mehrere Parkplätze.

• BARRIEREFREIHEIT: Ja.

• ZU BEACHTEN: Deko, Musik etc. kann nach Absprache mit Standesamt und Pächter nach Wunsch umgesetzt werden; für Drohnen ist Genhmigung erforderlich.

• KONTAKT: Standesamt Bad Bergzabern, Heike Adam, Tel. 06343 701218, Martina Weisenburger, Tel. 06343 701219, standesamt@vgbza.de; Restaurant im Weintor, Ben Gaxherri, Tel. 0151 19442055.

Die wohl kurioseste Hochzeitskulisse der Pfalz: Im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein kann man neben dem größten Schuh der Welt heiraten. Foto: Schuhmuseum Hauenstein/oho

3. Schuhmuseum Hauenstein – Ja-Wort neben dem größten Schuh der Welt

Er ist 7,14 Meter lang, 4,20 Meter hoch, wiegt 1,5 Tonnen – und steht im Guinness-Buch der Rekorde: ein gigantischer Wanderschuh mit der umgerechneten Schuhgröße 1071. Und er ist die wohl schrägste Hochzeitskulisse der Pfalz. Im Sommer 2023 war die Premiere: Das erste Brautpaar nahm die Gelegenheit wahr, direkt neben dem größten Schuh der Welt zu heiraten. Damals hatte das Standesamt Hauenstein das Deutsche Schuhmuseum erstmals als Trauzimmer geöffnet. Ein bis zwei Paare traut das Standesamt seitdem pro Jahr in der außergewöhnlichen Location des neu errichteten Glaskubus’ der Eingangshalle, wie Standesbeamtin Esther Keiser berichtet. Die meisten Paare kommen aus der Region, die für ihre Schuhindustrie einst weltbekannt war. Einmal sei ein Paar sogar extra aus dem Raum München angereist, um sich hier trauen lassen zu können. Freie Trauungen seien ebenso möglich, so das Museum.

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: ca. 30 Personen

• KOSTEN: 150 Euro Raummiete des Museums; Standesamtgebühr: 140 Euro für Trauungen während der Öffnungszeiten der VG-Verwaltung, 210 Euro außerhalb der Öffungszeiten.

• TRAUTAGE: Individuelle Terminvereinbarung, keine standesamtlichen Trauungen sonntags und an Feiertagen.

• VORLAUFZEIT: Keine Warteliste, Termine können relativ spontan vereinbart werden.

• FREIE TERMINE 2026: Ja.

• SEKTEMPFANG/FEIER: Sektempfang kann im Museum dazu gebucht werden, ein selbstorganisierter Empfang ist auf dem Parkplatz vorm Museum möglich.

• PARKEN: Ausreichend Parkplätze direkt vorm Museumseingang.

• BARRIEREFREIHEIT: Trauort ist komplett barrierefrei.

• ZU BEACHTEN: Deko, Musik und Fotografie ist in Absprache möglich.

• KONTAKT: Standesamt Hauenstein, standesamt@hauenstein.rlp.de, Tel. 06392 915116; Deutsches Schuhmuseum Hauenstein, info@museum-hauenstein.de, Tel. 06392 9233340, www.museum-hauenstein.de

Das königliche Sommerschloss für den großen Tag: Die Villa Ludwigshöhe ist nach längerer Pause als Trauort zurück. Foto: Eventgastro Südpfalz GmbH/oho

2. Villa Ludwigshöhe Edenkoben – Die königliche Traulocation ist zurück

Die herrschaftlichste aller Traulocations an der Deutschen Weinstraße ist zurück: Nach jahrelanger Renovierung und Pause können Brautpaare seit Kurzem wieder in der Villa Ludwigshöhe heiraten, die sich Bayernkönig Ludwig I. einst als Sommerresidenz bauen ließ. Wie eine italienische Villa nach antiken Vorbildern thront sie über dem Rebenmeer von Edenkoben – ein Wahrzeichen der Region. Die „Ludwigshöhe“ ist offizieller Trauort des Standesamts Edenkoben, zudem sind freie Trauungen in den prunkvollen Innenräumen möglich. Nach der Zeremonie kann gleich vor Ort weitergefeiert werden. Der neue Pächter Max Darstein, der auch das Restaurant auf dem Hambacher Schloss betreibt, arrangiert auf Wunsch das komplette Paket mit Sektempfang und Abendmenü auf der Terrasse – die nicht zuletzt wegen ihres einmaligen Fernblicks über die Rheinebene als eine der schönsten der Pfalz gilt –, Party im Gewölbekeller und Shuttle-Service zum Hotel. Und die Gäste können hier feiern, ohne auf die Uhr zu schauen. „Bei uns gibt es keine Stundenpauschale oder Nachtzuschläge“, sagt Darstein, der in diesem Jahr sogar ein Brautpaar aus Schweden begrüßen wird, wie er erzählt.

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: Im Trauzimmer bis zu 50 Personen, im historischen Speisesaal bis zu 100 Personen; Empfang bis zu 100 Gäste; Feier bis zu 50 Gäste.

• KOSTEN: Gebühr für Trauung im Trauzimmer 400 Euro, im historischen Speisesaal 600 Euro.

• TRAUTAGE: Standesamtliche Trauungen montags bis freitags und an einem Samstag pro Monat.

• VORLAUFZEIT: Die Termine für die Trausamstage gibt das Standesamt zum Jahresende für das Folgejahr bekannt.

• FREIE TERMINE 2026: Ja, einzelne Termine noch verfügbar, aber laut Villa-Betreiber sicherlich bald vergeben.

• SEKTEMPFANG/FEIER: Ja, beides mögich; Villa-Betreiber arrangiert je nach Wünschen Arrangements für bis zu 50 Gästen – vom Probeessen bis zum Hotel-Shuttle.

• PARKEN: Zahlreiche öffentliche Parkplätze in unmittelbarer Nähe.

• BARRIEREFREIHEIT: Schloss ist barrierefrei zugänglich, neuer Aufzug vorhanden.

• ZU BEACHTEN: Auflagen für historisches Gebäude: kein Konfetti, keine Drohnen, Blumen innen nur ohne Wasser.

• KONTAKT: Standesamt Edenkoben, Victoria Wind, Tel. 06323 959125,

victoria.wind@vg-edenkoben.de; Villa Ludwigshöhe, Eventgastro Südpfalz GmbH, Tel. 06321 959788106, info@villa-pfalz.de, www.villa-pfalz.de.

Die monumentalste Traulocation der Pfalz: Auf dem Trifels können Paare auf einer der bedeutendsten Burgen Deutschlands heiraten. Foto: Alessandro Balzarin/GDKE/oho

1. Burg Trifels Annweiler – Das spektakulärste Ja-Wort der Pfalz

Majestätisch über Annweiler thronend und vom satten Grün des Pfälzerwalds umgeben, ist Burg Trifels wohl die monumentalste Hochzeitskulisse der Pfalz. Unter der Herrschaft der Salier und Staufer war die Reichsburg eines der wichtigsten Zentren der Macht im Reich. „Hier, wo sich 1000 Jahre deutsche Geschichte erleben lassen, Friedrich Barbarossa und Richard Löwenherz auf den Sandsteinstufen wandelten, ist jede Hochzeit ein einmaliges Erlebnis“, findet Burgverwalter Benjamin Seyfried. Seit Ende der 1990er haben sich dort 150 Paare das Ja-Wort gegeben, wie Standesbeamtin Anette Braun berichtet. Die beschauliche Burgkapelle, in der einst die Reichskleinodien aufbewahrt wurden, und der imposante Kaisersaal mit seinen hohen Rundbogenfenstern bieten eine unvergleichliche Atmosphäre für die standesamtliche Trauung. Nach der Zeremonie geht’s raus auf die exponierte Burgterrasse – eine echt spektakuläre Kulisse für Empfang und Fotos. Vor Kurzem hat sich sogar ein Brautpaar – beide leidenschaftliche Kletterer – samt Schleier von der Felsspitze abgeseilt, wie Seyfried erzählt. Und in diesem Jahr würden die Pfalz-Lamas als Begrüßungsgäste für ein Brautpaar auf der Burg erwartet.

Wer zwar vom Ja-Wort in alten Gemäuern träumt, aber keinen Termin an den exklusiven drei Trautagen pro Jahr auf dem Trifels ergattert, muss trotzdem nicht auf Burgenromantik verzichten: Laut Tourismusverein SÜW sind dafür Hochzeitsfeiern auf Burg Landeck, Burgruine Lindelbrunn, Madenburg und Kropsburg möglich.

Praktische Infos für Paare

• KAPAZITÄT: 30 Personen zur Trauung in der Kapelle, 100 Personen im Kaisersaal. Mehr Gäste zum Empfang im Außenbereich möglich.

• KOSTEN: Zusatzgebühr des Standesamts für Burg-Trauung: 210 Euro; Nutzungsgebühr für Kapelle: 325 Euro, für Kaisersaal: 450 Euro, für Sektempfang: 85 Euro je 30 Minuten.

• TRAUTAGE: Das Standesamt bietet drei Trautage pro Jahr im Juni, Juli und August – jeweils Freitagnachmittag – auf der Burg an. Maximal 15 Trauungen pro Jahr.

• VORLAUFZEIT: Die genauen Burg-Trautage gibt das Standesamt zum Jahresende für das Folgejahr bekannt.

• FREIE TERMINE 2026: Aktuell noch 6 freie Termine: am 26. Juni, 17. Juli und 7. August, jeweils zu den Trauzeiten 15.15 und 16 Uhr.

• SEKTEMPFANG/FEIER: Empfang auf Burgterrasse oder im Burghof möglich, keine Feier.

• PARKEN: Großer Parkplatz unterhalb der Burg, gebührenpflichtig. Das Brautpaar darf mit dem Auto bis zur Burg fahren.

• BARRIEREFREIHEIT: Nein, viele Treppen und Unebenheiten. Deswegen auch flache Schuhe für Braut und Gäste empfohlen.

• ZU BEACHTEN: Gewünschtes Equipment für die Trauung – Deko, Gläser, Getränke etc. – muss vom Parkplatz „Schlossäcker“ per Hand zur Burg getragen werden. Bei Deko und Musik muss das jeweilige Zeitfenster in den Trauräumlichkeiten bedacht werden. Kein Streuen von Reis und Blumen, kein Zünden von Partyfontänen in der Burganlage. Drohnenaufnahmen nicht möglich. Da die Trauungen zu den regulären Burg-Öffnungszeiten sind, ist parallel Publikumsverkehr.

• KONTAKT: Standesamt Annweiler, Tel. 06346 301-130 und -136, standesamt@annweiler.rlp.de; Burg Trifels, trifels@gdke.rlp.de, burgenlandschaft-pfalz.de/burg-trifels

Bildergalerie: Mehr Einblicke in die 10 Traumlocation zum Heiraten

Platz 1: Für Hochzeitsfotos bietet die exponierte Burgterrasse des Trifels eine grandiose Kulisse. Foto: Thimo Höffner Der Kaisersaal der Reichsburg ist eine spektakuläre Traulocation. Zudem kann beschaulicher in der Burgkapelle geheiratet werden. Fotos: Benjamin Seyfried/oho Dieses Kletterer-Brautpaar seilte sich sogar in schwindelerregender Höhe vom Burgfelsen ab. Foto: Alessandro Balzarin/oho Platz 2: In Edenkoben können Paare in einer Königsresidenz heiraten: Bayernkönig Ludwig I. ließ sich Villa Ludwigshöhe als Sommersitz bauen. Foto: T. Kujat/Verein SÜW/oho Die Nordterrasse der Ludwigshöhe gilt als eine der schönsten der Pfalz, hier kann die Hochzeitsgesellschaft abends schick essen. Foto: Eventgastro Südpfalz GmbH/oho Im Partykeller kann bis nachts um 3.30 Uhr gefeiert werden. Foto: Eventgastro Südpfalz GmbH/oho Platz 3: Heiraten mit Riesenschuh, das ist im Schuhmuseum Hauenstein möglich. Foto: Schuhmuseum Hauenstein/oho Der Schuh wiegt 1,5 Tonnen und steht im Guinnessbuch der Rekorde. Foto: Schuhmuseum Hauenstein/oho Platz 4: Heiraten mit Weitsicht bis ins Elsass und die Rheinebene, das ist am wohl bekanntesten Tor der Pfalz am Beginn der Weinstraße möglich. Foto: Pfalz Touristik, Heimatlichter GmbH/oho Platz 5: Schloss Edesheim hat eine große Parkanlage und ist von einem Wassergraben mit Seebühne umgeben. Als Veranstaltungslocation ist es weit bekannt. ArchivFoto: Norman Krauss Schlossromantik und standesamtliche Trauung in historischer Kulisse. Foto: Schloss Edesheim/oho Im Schloss kann man sich nicht nur standesamtlich das Ja-Wort geben, sondern danach auch gleich zum Sektempfang, Feiern und Übernachten bleiben. ArchivFoto: Iversen Platz 6: Zwischen Pfälzerwald und Wiesen liegt der Josefshof, der seit 2012 als Hochzeitslocation gebucht werden kann. Foto: Josefshof/oho Der Josefssaal bietet Platz für 80 Gäste. In der alten Kapelle des früheren Klosterguts sind freie Trauungen mit Kirchenflair möglich. Foto: J. Hendrik Henze/oho Ländliche Hochzeitsidylle mit maximaler Freiheit: Viele Brautpaare buchen Josefssaal und Parkanlage über ein ganzes Wochenende. Foto: Andrea Adam/oho Platz 7: Pfälzer Prunk für das Ja-Wort gibt es im Haus Rassiga in Maikammer, hier mit dem idyllischen Innenhof. Archivfoto: Carina Vögeli/oho Das historische Gebäude des Haus Rassiga macht was her. ArchivFoto: Linzmeier-Mehn Die „Gute Stube“ ist ein Juwel des 19. Jahrhunderts. Foto: Carina Vögeli/oho Platz 8: Hochzeit am Herzensort der Pfälzer: in der Kapelle auf der Kleinen Kalmit bei Ilbesheim. Foto: Heimatlichter GmbH/Verein SÜW/oho Panoramablick und Pfalzgefühl: Hier oben wirkt die Südpfalz wie gemalt. Foto: Dominik Ketz/Verein SÜW/oho Platz 9: Seit 2018 können sich Paare in der Dachstube des Herxheimer Museums trauen lassen. Foto: VG Herxheim/oho Zwischen Mysterium der Vergangenheit und Zukunftsbund: Im Museum Herxheim wird oben Hochzeit gefeiert, unten liegt Skelett „Herxi“. Foto: Birgit Möthrath Platz 10: Die protestantische Kirche Wollmesheim ist älter als der Speyerer Dom. Foto: Doris Schmitt/oh Hier kommen Hochzeit und Historie zusammen: Die Kiche von innen beim Gottesdienst zum Abschluss der Sanierungsarbeiten. Archivfoto: Iversen Foto 1 von 24

Leseraktion: Die RHEINPFALZ sucht das schönste Hochzeitsfoto der Pfalz

Von romantisch bis schräg, von historisch bis ganz persönlich: Wir suchen das schönste Hochzeitsfoto unser Leserinnen und Leser in der Pfalz – und die Geschichten hinter Ihrem Ja-Wort. Alle Infos zum großen RHEINPFALZ-Leseraufruf mit Gewinnspiel finden Sie hier.

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