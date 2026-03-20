Von romantisch bis schräg, historisch bis ganz persönlich: Wir suchen die schönsten Hochzeitsfotos unserer Leser aus der Südpfalz – und die Geschichten hinter Ihrem Ja-Wort.

Zwischen Rebenmeer und Pfälzerwald gibt es viele Orte für ein besonderes Ja-Wort. Zu unserem Hochzeitsspecial möchten wir deshalb nicht nur außergewöhnliche Traulocations zeigen, sondern auch die schönsten Hochzeitsmomente unserer Leserinnen und Leser.

Sie haben in der Südpfalz geheiratet? Dann schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto von dem großen Tag – ganz egal, ob erst vor Kurzem aufgenommen oder noch aus ganz früher Zeit. Besonders spannend sind für uns Bilder, die auch eine kleine Geschichte erzählen. Schreiben Sie uns am besten ein paar Sätze dazu: Wo und wann haben Sie geheiratet? Wie haben Sie sich kennengelernt? Was hat Ihre Hochzeit und dieses Foto so besonders gemacht? Und was ist Ihr persönlicher Geheimtipp für eine glückliche Ehe?

Online-Voting: Leser küren das beste Hochzeitsfoto

Die schönsten Hochzeitsmomente werden wir später online und in der Zeitung veröffentlichen. Welches dieser Bilder wird zum besten Hochzeitzeitsfoto der Südpfalz gekürt? Darüber dürfen dann unsere Leser in einem Online-Voting abstimmen. Unter den Teilnehmern verlosen wir das tolle Weingläser-Set „Wissensdurst“. Die Top-Ten-Auswahl wird mit Preisen belohnt – das Hochzeitspaar des Siegerfotos darf sich über ein Tablet als Hauptgewinn freuen.

Alles rund ums Heiraten in der Pfalz finden Sie in unserem großen Hochzeitsspecial hier.

Teilnahme

Schicken Sie Ihr Lieblingsfoto unter dem Stichwort „Hochzeit“ bis 12. April per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de.

Wichtig: Bitte senden Sie uns nur private Fotos, an denen Sie die Rechte besitzen oder für deren Nutzung Sie die Erlaubnis haben. Bitte geben Sie an, wer das Foto gemacht hat. Und schicken Sie bitte nur Bilder ein, mit deren Veröffentlichung alle erkennbaren Personen einverstanden sind.