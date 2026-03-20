RHEINPFALZ-Hochzeitsspecial Alle Traumorte zum Heiraten in der Pfalz – Extra: Handy-Checklisten und 10 Geheimtipps
Zu unseren zehn außergewöhnlichen Hochzeitslocations in der Pfalz zwischen Weinstraße und Pfälzerwald finden Sie hier den passenden Service gleich dazu.
- 10 Geheimtipps für den Hochzeitstag, die bei Missgeschicken der Retter in der Not sind.
- Pfalzweite Übersicht aller besonderen Traulocations mit
- Wissenswertem zur standesamtlichen und kirchlichen Trauung in der Pfalz gibt’s am Ende dieses Artikels als Info-Überblick mit weiterführenden Links.
RHEINPFALZ-Extra: Hochzeits-Checklisten zum Abhaken im Handyformat
Das Beste: Als Plus haben wir noch praktische Helfer-Kärtchen direkt fürs Handy für Sie vorbereitet. Die ultimative Packliste für den Hochzeitstag – ideal zum Screenshot. Inklusive unserer 10 Hochzeits-Hacks zum Vormerken – bei Missgeschicken wie diesen.
10 Hochzeits-Hacks, die am großen Tag wirklich helfen
Checklisten für die Hochzeitsplanung und den großen Tag gibt es im Internet zuhauf. Wir zeigen 10 Dinge, die auf keiner Standardliste stehen – aber am Ende Gold wert sein können, weil sie einem den Tag retten.
1. Wasser und Snacks hier vorab verstauen
Brautpaare vergessen erstaunlich oft zu essen. Frühstück, Hydration und nahrhafte Snacks helfen gegen Kreislauf, Nervosität und Energieabfall. Nicht „wir holen später mal was“, sondern vorher im Vorbereitungsraum und Auto Protein- und Nährstoffreiches bereitlegen: Wasser, Obst, Joghurt, Nüsse, Müsliriegel, herzhafte Kleinigkeiten.
2. Gewichte für Kleid und Schleier gegen Wind-Choas
Gerade für Outdoor-Hochzeiten auf einer Burg, in den Weinbergen oder am Strand ist das ein echter Profi-Hack: kleine, unsichtbare Gewichte am Saum, damit das Kleid bei Wind nicht komplett macht, was es will. Für den Schleier gibt es magnetische Perlen als elegant getarnte Gewichte.
3. Ring-Reiniger oder Poliertuch für Nahaufnahmen
Die Ringe werden am Hochzeitstag ständig aus nächster Nähe fotografiert. Fingerabdrücke, Creme-Reste und stumpfen Glanz sieht man auf Makro-Bildern gnadenlos. Ein Schmucktuch oder Ring-Reiniger klingt nerdig, wirkt aber Wunder.
4. Eine „Wer kümmert sich um was?“-Liste für Trauzeugen
Ein Blatt, auf dem sauber sortiert die Telefonnummern von Location, Fotograf, Florist, DJ, Torte, Shuttle/Taxi und Co. für Trauzeugen bzw. Vertrauenspersonen stehen. Dann muss am Tag selbst niemand das Brautpaar wegen jeder unklaren Kleinigkeit nerven.
5. Hand-Steamer statt Panik wegen Falten
Ein Hand-Steamer ist einer dieser Gegenstände, die überflüssig klingen, aber am Hochzeitstag plötzlich die Hauptrolle übernehmen können. Gerade bei Kleid, Schleier oder Hemd kann so ein Dampfglätter in zehn Minuten retten, was sonst auf jedem Foto Knitterfalten hinterlässt.
6. Notfall-Set für die häufigsten Missgeschicke
Banal, aber oft der dreifache Lebensretter: Blotting Papers gegen Glanz im Gesicht, ein Fleckenstift gegen Make-up-Spuren und Essenspritzer sowie ein Mini-Nähset gegen gerissene Nähte oder abgefallene Knöpfe. Am besten alles zusammen in einem durchsichtigen Täschchen. Das erspart im Notfall langes Herumwühlen in irgendwelchen Beuteln.
Packliste für Notfall-Tasche
Was sonst noch in ein Notfall-Täschchen für den Hochzeitstag gehört, damit Sie bei kleinen Pannen nicht die Nerven verlieren müssen, erfahren Sie hier hier im Artikel auf unseren Screenshot-Packlisten. Einfach zu Nummer 4 swipen.
7. Ähnliche Ersatz-Ohrringe als Look-Retter
Unterschätzt, aber brutal nützlich: Gerade auffällige Braut-Ohrringe werden schwer, verhaken sich oder ein Verschluss verschwindet im Nichts. Ein zweites kleineres, leichteres, bequemeres Paar rettet den Abend. Aber Achtung: Wenn das komplett anders aussieht, zerlegt es einem die Fotostrecke. Deswegen am besten einen optisch ähnlichen Schmuck-Ersatz einpacken. So bleibt der Look stimmig – auch wenn die Originale später nerven oder kaputtgehen.
8. Ein Duft-Anker gegen kompletten Hochzeitsrausch
Und hier noch ein besonderer Tipp: Ein persönlicher Duft – Parfum oder ätherisches Öl – kann helfen, im Trubel des Hochzeitstags kurz runterzukommen und sich zu erden. Klingt esoterischer als es ist. Gerüche sind einfach stark mit Erinnerung und Emotion verknüpft. Und noch dazu: Derselbe Geruch wird später oft zum Anker, der den großen Tag sofort wieder wachruft. Genau deshalb setzen manche Paare inzwischen sogar auf einen eigenen Hochzeitsduft.
9. Fototaugliche Wechsel-Schuhe
Jedes Paar denkt an Komfort, aber viele packen als Plan B nur ausgelatschte Schlappen ein. Besser ist ein zweites Paar, das bequem und trotzdem hübsch und somit fototauglich ist.
10. Fester Feierabend-Helfer für Karten, Geschenke und Co.
Daran denkt fast niemand – bis nachts um eins plötzlich keiner mehr weiß, wo was landet: Wer sammelt nach Partyende Kartenbox, Geldgeschenke, Gastbuch, Wegweiser, Kerzenständer und persönliche Dinge ein? Hochzeitsprofis empfehlen, dafür vorab eine Vertrauensperson fest einzuteilen.
Handy-Packlisten für den Hochzeitstag
Zum Screenshotten, Speichern und Abhaken: Diese kompakten Checkliste passen direkt aufs Handy. Was muss am Hochzeitstag unbedingt griffbereit sein?
In unseren Packlisten finden Sie alles gebündelt, damit Sie am großen Tag nichts vergessen – als 6 praktische Helfer-Kärtchen im handytauglichen Hochformat.
- 1. Wichtiges & Praktisches für den Hochzeitstag
- 2. Alles fürs Notfall-Täschen bei Missgeschicken
- 3. Alles für Hotel und Übernachtung
- 4. Zehn Hacks für den Hochzeitstag
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Leseraktion: Die RHEINPFALZ sucht das schönste Hochzeitsfoto der Pfalz
Von romantisch bis schräg, von historisch bis ganz persönlich: Wir suchen das schönste Hochzeitsfoto unser Leserinnen und Leser – und die Geschichten hinter Ihrem Ja-Wort. Alle Infos zum großen RHEINPFALZ-Leseraufruf mit Gewinnspiel finden Sie hier.
Alle Pfälzer Traumlocations zum Heiraten
Für die standesamtliche Trauung
Vom Hambacher Schloss über den Rittersaal der Burg Wilenstein bis zum Japanischen Garten Kaiserslautern: Alle besonderen Trauzimmer in der Pfalz finden Sie hier.
Weinstraße:
- Hambacher Schloss Neustadt-Hambach
- Villa Böhm Neustadt
- Standesamt in historischem Gebäude Neustadt
- Ludwigskapelle Wachenheim
- Historisches Rathaus Freinsheim
- Bürgerhaus „Kulturviereck“ Haßloch
- Historisches Rathaus Deidesheim
- Alte Dorfmühle Großkarlbach
- Klosterruine Limburg Bad Dürkheim
- Altes Rathaus Grünstadt
- Sturmfedersches Schloss Dirmstein
- Villa Wieser Herxheim
- Burg Trifels Annweiler
- Schloss Villa Ludwigshöhe Edenkoben
- Deutsches Weintor Schweigen-Rechtenbach
- Schloss Edesheim
- Schloss Bad Bergzabern
- Historischer Ratssaal der Stadt Landau
- „Gute Stube“ Maikammer
Pfälzerwald:
- Japanischer Garten Kaiserslautern
- Casimirschloss Kaiserslautern
- Weidenkirche auf dem Gartenschaugelände Kaiserslautern
- Historisches Zunfthaus Lambrecht
- Historischer Trausaal „Alte Rentei“ Landstuhl
- Trauzimmer im Eulenkopfturm Eulenbis
- Herrenhaus Unterhammer
- Villa Denis Frankenstein
- Rittersaal der Burg Wilenstein
- Kloster Hornbach
- Forum Alte Post Pirmasens
- Barocksaal im Historischen Museum Sickinger Höhe Queidersbach
- Reifenberger Kapelle
- Landgrafen-Mühle in Wallhalben
- Altes Stadthaus in Otterberg
Pfälzer Bergland & Donnersberg:
- Trauzimmer „Rathaus Albisheim“
- Trauzimmer des Rathauses Göllheim
- Trauzimmer im „Haus Uhl“ Göllheim
- Hirtenhaus Kerzenheim-Rosenthal
- Museum im Stadtpalais Kirchheimbolanden
- Alte Kirche Kriegsfeld
- Kulturhaus Kübelberg
- Adelshof „Boos von Waldeck“ in Meisenheim am Glan
- Historisches Rathaus Meisenheim am Glan
- Rheinland-pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim
- Dicker Turm in Baumholder
- Wasserburg Reipoltskirchen
- Kloster- und Kirchenruine St. Maria in Rosenthal
- Burg Lichtenberg in Thallichtenberg
Rheinebene:
- Standesamt Waldsee im Hotel Darstein Altrip
- Festungsstandesamt Weißenburger Tor Germersheim
- Trauturm Jockgrim
- Trauzimmer der Verbandsgemeinde Kandel
- Historisches Rathaus Mutterstadt
- Lusoria Rhenana Neupotz
- Altes Rathaus Schifferstadt
- Trausaal im historischen Rathaus Speyer
- Trauturm - Altpörtel in Speyer
- Traukapelle im Adenauerpark Speyer
- Centrum für Kunst und Kultur
Alle Infos und Kontakte
Die Pfalz-Touristik hat einen pfalzweiten Überblick aller standesamtlichen Trauzimmer mit Wow-Effekt zusammengestellt, auf dem auch unsere Übersicht basiert. Dort finden Sie jeweils die weiterführenden Infos und Kontaktdaten zu allen Trauorten.
Für die kirchliche Trauung
Von der Klosterkirche Hornbach über die Burgkirche Lichtenberg bis zum Speyerer Dom: Einen pfalzweiten Überblick der Kirchen und Kapellen für eine ganz besondere Trauung finden Sie hier:
Weinstraße:
- Friedenskapelle Annweiler
- Bergkirche Bad Bergzabern
- Spitalkapelle Deidesheim
- Kolmerbergkapelle Dörrenbach
- Kapelle auf der Kleinen Kalmit Ilbesheim
- Nikolauskapelle Klingenmünster
- Alsterweiler Kapelle Maikammer
- Kirche Wollmesheim
Pfälzerwald:
- St. Fabianstift Hornbach
- Prot. Klosterkirche Hornbach
- Abteikirche Otterberg
- Simultankirche St. Philippus und Jakobus Vogelbach
Pfälzer Bergland & Donnersberg:
- Schlosskirche Meisenheim
- Kloster- und Kirchenruine St. Maria in Rosenthal
- Ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Kerzenheim-Rosenthal
- Kreuzkapelle Winnweiler
- Evangelische Kirche Burg Lichtenberg
- Propsteikirche St. Remigius
- Abteikirche Offenbach-Hundheim
Rheinebene:
- Prot. Kirche Freisbach
- Prot. Apostelkirche Lustadt
- Prot. Kirche Minfeld
- Dom zu Speyer
- Prot. Dreifaltigkeitskirche Speyer
- Prot. Gedächtniskirche Speyer
- Kath. Kirche St. Joseph Speyer
- Prot. Kirche Westheim
Alle Infos und Kontakte
Die Pfalz-Touristik hat einen pfalzweiten Überblick der Kirchen und Kapellen für eine besondere Trauung zusammengestellt, auf dem auch unsere Übersicht basiert. Dort finden Sie auch jeweils weiterführende Infos und Kontaktdaten zu allen Trauorten.