Alle besonderen Traulocations der Pfalz auf einen Blick: Dazu gibt’s RHEINPFALZ-Handy-Checklisten zum Screenshotten und 10 Hochzeits-Hacks, die bei Pannen Gold wert sind.

Zu unseren zehn außergewöhnlichen Hochzeitslocations in der Pfalz zwischen Weinstraße und Pfälzerwald finden Sie hier den passenden Service gleich dazu.

10 Geheimtipps für den Hochzeitstag, die bei Missgeschicken der Retter in der Not sind.

Pfalzweite Übersicht aller besonderen Traulocations mit

Wissenswertem zur standesamtlichen und kirchlichen Trauung in der Pfalz gibt’s am Ende dieses Artikels als Info-Überblick mit weiterführenden Links.

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RHEINPFALZ-Extra: Hochzeits-Checklisten zum Abhaken im Handyformat

Das Beste: Als Plus haben wir noch praktische Helfer-Kärtchen direkt fürs Handy für Sie vorbereitet. Die ultimative Packliste für den Hochzeitstag – ideal zum Screenshot. Inklusive unserer 10 Hochzeits-Hacks zum Vormerken – bei Missgeschicken wie diesen.

Wenn’s stürmisch wird: Gegen Wind-Chaos bei Hochzeitskleid und Schleier helfen kleine, unscheinbare Gewichte – etwa in Form eleganter Magnetperlen. Hätten wohl auch der britischen Herzogin Olivia Grosvenor bei ihrem Gang zur Kirche gut getan. Diesen und 9 weitere Hochszeits-Hack verraten wir hier im Artikel. Foto: Peter Byrne/picture alliance/dpa/PA Wire

10 Hochzeits-Hacks, die am großen Tag wirklich helfen

Checklisten für die Hochzeitsplanung und den großen Tag gibt es im Internet zuhauf. Wir zeigen 10 Dinge, die auf keiner Standardliste stehen – aber am Ende Gold wert sein können, weil sie einem den Tag retten.

1. Wasser und Snacks hier vorab verstauen

Brautpaare vergessen erstaunlich oft zu essen. Frühstück, Hydration und nahrhafte Snacks helfen gegen Kreislauf, Nervosität und Energieabfall. Nicht „wir holen später mal was“, sondern vorher im Vorbereitungsraum und Auto Protein- und Nährstoffreiches bereitlegen: Wasser, Obst, Joghurt, Nüsse, Müsliriegel, herzhafte Kleinigkeiten.

1. Wasser und Snacks immer dabei Bild: Judith Hörle/KI

2. Gewichte für Kleid und Schleier gegen Wind-Choas

Gerade für Outdoor-Hochzeiten auf einer Burg, in den Weinbergen oder am Strand ist das ein echter Profi-Hack: kleine, unsichtbare Gewichte am Saum, damit das Kleid bei Wind nicht komplett macht, was es will. Für den Schleier gibt es magnetische Perlen als elegant getarnte Gewichte.

2. Gewichte für Kleid und Schleier gegen Wind-Chaos Bild: Judith Hörle/KI

3. Ring-Reiniger oder Poliertuch für Nahaufnahmen

Die Ringe werden am Hochzeitstag ständig aus nächster Nähe fotografiert. Fingerabdrücke, Creme-Reste und stumpfen Glanz sieht man auf Makro-Bildern gnadenlos. Ein Schmucktuch oder Ring-Reiniger klingt nerdig, wirkt aber Wunder.

3. Ring-Reiniger oder Poliertuch für Nahaufnahmen Bild: Judith Hörle/KI

4. Eine „Wer kümmert sich um was?“-Liste für Trauzeugen

Ein Blatt, auf dem sauber sortiert die Telefonnummern von Location, Fotograf, Florist, DJ, Torte, Shuttle/Taxi und Co. für Trauzeugen bzw. Vertrauenspersonen stehen. Dann muss am Tag selbst niemand das Brautpaar wegen jeder unklaren Kleinigkeit nerven.

4. Ein »Wer kümmert sich um was?«-Liste für Trauzeugen Bild: Judith Hörle/KI

5. Hand-Steamer statt Panik wegen Falten

Ein Hand-Steamer ist einer dieser Gegenstände, die überflüssig klingen, aber am Hochzeitstag plötzlich die Hauptrolle übernehmen können. Gerade bei Kleid, Schleier oder Hemd kann so ein Dampfglätter in zehn Minuten retten, was sonst auf jedem Foto Knitterfalten hinterlässt.

5. Hand-Steamer statt Panik wegen Falten Bild: Judith Hörle/KI

6. Notfall-Set für die häufigsten Missgeschicke

Banal, aber oft der dreifache Lebensretter: Blotting Papers gegen Glanz im Gesicht, ein Fleckenstift gegen Make-up-Spuren und Essenspritzer sowie ein Mini-Nähset gegen gerissene Nähte oder abgefallene Knöpfe. Am besten alles zusammen in einem durchsichtigen Täschchen. Das erspart im Notfall langes Herumwühlen in irgendwelchen Beuteln.

Packliste für Notfall-Tasche

Was sonst noch in ein Notfall-Täschchen für den Hochzeitstag gehört, damit Sie bei kleinen Pannen nicht die Nerven verlieren müssen, erfahren Sie hier hier im Artikel auf unseren Screenshot-Packlisten. Einfach zu Nummer 4 swipen.

6. Notfall-Set für drei häufige Missgeschicke Bild: Judith Hörle/KI

7. Ähnliche Ersatz-Ohrringe als Look-Retter

Unterschätzt, aber brutal nützlich: Gerade auffällige Braut-Ohrringe werden schwer, verhaken sich oder ein Verschluss verschwindet im Nichts. Ein zweites kleineres, leichteres, bequemeres Paar rettet den Abend. Aber Achtung: Wenn das komplett anders aussieht, zerlegt es einem die Fotostrecke. Deswegen am besten einen optisch ähnlichen Schmuck-Ersatz einpacken. So bleibt der Look stimmig – auch wenn die Originale später nerven oder kaputtgehen.

7. Ähnliche Ersatz-Ohrringe als Look-Retter Bild: Judith Hörle/KI

8. Ein Duft-Anker gegen kompletten Hochzeitsrausch

Und hier noch ein besonderer Tipp: Ein persönlicher Duft – Parfum oder ätherisches Öl – kann helfen, im Trubel des Hochzeitstags kurz runterzukommen und sich zu erden. Klingt esoterischer als es ist. Gerüche sind einfach stark mit Erinnerung und Emotion verknüpft. Und noch dazu: Derselbe Geruch wird später oft zum Anker, der den großen Tag sofort wieder wachruft. Genau deshalb setzen manche Paare inzwischen sogar auf einen eigenen Hochzeitsduft.

8. Ein Duft-Anker gegen kompletten Hochzeitsrausch Bild: Judith Hörle/KI

9. Fototaugliche Wechsel-Schuhe

Jedes Paar denkt an Komfort, aber viele packen als Plan B nur ausgelatschte Schlappen ein. Besser ist ein zweites Paar, das bequem und trotzdem hübsch und somit fototauglich ist.

9. Fototaugliche Wechsel-Schuhe Bild: Judith Hörle/KI

10. Fester Feierabend-Helfer für Karten, Geschenke und Co.

Daran denkt fast niemand – bis nachts um eins plötzlich keiner mehr weiß, wo was landet: Wer sammelt nach Partyende Kartenbox, Geldgeschenke, Gastbuch, Wegweiser, Kerzenständer und persönliche Dinge ein? Hochzeitsprofis empfehlen, dafür vorab eine Vertrauensperson fest einzuteilen.

10. Fester Feierabend-Helfer für Karten, Geschenke und Co. Bild: Judith Hörle/KI

Handy-Packlisten für den Hochzeitstag

Zum Screenshotten, Speichern und Abhaken: Diese kompakten Checkliste passen direkt aufs Handy. Was muss am Hochzeitstag unbedingt griffbereit sein?

In unseren Packlisten finden Sie alles gebündelt, damit Sie am großen Tag nichts vergessen – als 6 praktische Helfer-Kärtchen im handytauglichen Hochformat.

1. Wichtiges & Praktisches für den Hochzeitstag

2. Alles fürs Notfall-Täschen bei Missgeschicken

3. Alles für Hotel und Übernachtung

4. Zehn Hacks für den Hochzeitstag

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Leseraktion: Die RHEINPFALZ sucht das schönste Hochzeitsfoto der Pfalz

Von romantisch bis schräg, von historisch bis ganz persönlich: Wir suchen das schönste Hochzeitsfoto unser Leserinnen und Leser – und die Geschichten hinter Ihrem Ja-Wort. Alle Infos zum großen RHEINPFALZ-Leseraufruf mit Gewinnspiel finden Sie hier.

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Alle Pfälzer Traumlocations zum Heiraten

Für die standesamtliche Trauung

Vom Hambacher Schloss über den Rittersaal der Burg Wilenstein bis zum Japanischen Garten Kaiserslautern: Alle besonderen Trauzimmer in der Pfalz finden Sie hier.

Weinstraße:

Hambacher Schloss Neustadt-Hambach

Villa Böhm Neustadt

Standesamt in historischem Gebäude Neustadt

Ludwigskapelle Wachenheim

Historisches Rathaus Freinsheim

Bürgerhaus „Kulturviereck“ Haßloch

Historisches Rathaus Deidesheim

Alte Dorfmühle Großkarlbach

Klosterruine Limburg Bad Dürkheim

Altes Rathaus Grünstadt

Sturmfedersches Schloss Dirmstein

Villa Wieser Herxheim

Burg Trifels Annweiler

Schloss Villa Ludwigshöhe Edenkoben

Deutsches Weintor Schweigen-Rechtenbach

Schloss Edesheim

Schloss Bad Bergzabern

Historischer Ratssaal der Stadt Landau

„Gute Stube“ Maikammer

Pfälzerwald:

Japanischer Garten Kaiserslautern

Casimirschloss Kaiserslautern

Weidenkirche auf dem Gartenschaugelände Kaiserslautern

Historisches Zunfthaus Lambrecht

Historischer Trausaal „Alte Rentei“ Landstuhl

Trauzimmer im Eulenkopfturm Eulenbis

Herrenhaus Unterhammer

Villa Denis Frankenstein

Rittersaal der Burg Wilenstein

Kloster Hornbach

Forum Alte Post Pirmasens

Barocksaal im Historischen Museum Sickinger Höhe Queidersbach

Reifenberger Kapelle

Landgrafen-Mühle in Wallhalben

Altes Stadthaus in Otterberg

Pfälzer Bergland & Donnersberg:

Trauzimmer „Rathaus Albisheim“

Trauzimmer des Rathauses Göllheim

Trauzimmer im „Haus Uhl“ Göllheim

Hirtenhaus Kerzenheim-Rosenthal

Museum im Stadtpalais Kirchheimbolanden

Alte Kirche Kriegsfeld

Kulturhaus Kübelberg

Adelshof „Boos von Waldeck“ in Meisenheim Glan

Historisches Rathaus Meisenheim am Glan

Rheinland-pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim

Dicker Turm in Baumholder

Wasserburg Reipoltskirchen

Kloster- und Kirchenruine St. Maria in Rosenthal

Burg Lichtenberg

Rheinebene:

Standesamt Waldsee im Hotel Darstein Altrip

Festungsstandesamt Weißenburger Tor Germersheim

Trauturm Jockgrim

Trauzimmer der Verbandsgemeinde Kandel

Historisches Rathaus Mutterstadt

Lusoria Rhenana Neupotz

Altes Rathaus Schifferstadt

Trausaal im historischen Rathaus Speyer

Trauturm - Altpörtel in Speyer

Traukapelle im Adenauerpark Speyer

Centrum für Kunst und Kultur

Alle Infos und Kontakte

Die Pfalz-Touristik hat einen pfalzweiten Überblick aller standesamtlichen Trauzimmer mit Wow-Effekt zusammengestellt, auf dem auch unsere Übersicht basiert. Dort finden Sie jeweils die weiterführenden Infos und Kontaktdaten zu allen Trauorten.

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Für die kirchliche Trauung

Von der Klosterkirche Hornbach über die Burgkirche Lichtenberg bis zum Speyerer Dom: Einen pfalzweiten Überblick der Kirchen und Kapellen für eine ganz besondere Trauung finden Sie hier:

Weinstraße:

Friedenskapelle Annweiler

Bergkirche Bad Bergzabern

Spitalkapelle Deidesheim

Kolmerbergkapelle Dörrenbach

Kapelle auf der Kleinen Kalmit Ilbesheim

Nikolauskapelle Klingenmünster

Alsterweiler Kapelle Maikammer

Kirche Wollmesheim

Pfälzerwald:

St. Fabianstift Hornbach

Prot. Klosterkirche Hornbach

Abteikirche Otterberg

Simultankirche St. Philippus und Jakobus Vogelbach

Pfälzer Bergland & Donnersberg:

Schlosskirche Meisenheim

Kloster- und Kirchenruine St. Maria in Rosenthal

Ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Kerzenheim-Rosenthal

Kreuzkapelle Winnweiler

Evangelische Kirche Burg Lichtenberg

Propsteikirche St. Remigius

Abteikirche Offenbach-Hundheim

Rheinebene:

Prot. Kirche Freisbach

Prot. Apostelkirche Lustadt

Prot. Kirche Minfeld

Dom zu Speyer

Prot. Dreifaltigkeitskirche Speyer

Prot. Gedächtniskirche Speyer

Kath. Kirche St. Joseph Speyer

Prot. Kirche Westheim

Alle Infos und Kontakte

Die Pfalz-Touristik hat einen pfalzweiten Überblick der Kirchen und Kapellen für eine besondere Trauung zusammengestellt, auf dem auch unsere Übersicht basiert. Dort finden Sie auch jeweils weiterführende Infos und Kontaktdaten zu allen Trauorten.