Die MTS Group Rülzheim blickt auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Marken wie Nigrin oder Fischer E-Bikes gehören zum Sortiment. Am Wochenende öffnet der neue Werksverkauf.

Die Marke Fischer Fahrräder zu kaufen war eine sehr gute Entscheidung im Jahr 2010. Davon überzeugt ist MTS Geschäftsführer Frank Jansen bei der Eröffnung der neuen Bike-Welt in Landau am Donnerstag vor Mitarbeitern und geladenen Gästen. Der Ausstieg aus dem analogen Radfahren und die Spezialisierung auf E-Bikes seit 2012 führte dazu, dass „heute über eine Viertelmillion Fischer E-Bikes in Deutschland und Europa vermarktet“ werden konnten, sagt Jansen. Zwölf Jahre zuvor, im Jahr 2012, seien rund 10.000 Räder verkauft worden. Den durch die Gruppe erzielten Umsatz des vergangenen Jahres gab Jansen mit rund 120 Millionen Euro an. Das ist gut „ein Drittel des Gesamtumsatzes in Deutschland“.

Fahrradketten von der Rolle: In der neuen Werkstatt werden Inspektionen und Reparaturen angeboten und die Räder aus dem Rücklauf aufbereitet. Foto: wim

Viele Jahre hatte die MTS Group aus Rülzheim einen Werksverkauf für Fahrräder in der Landauer Industriestraße. Durch das Freiwerden der Halle in der Johannes-Kopp-Straße (Gewerbegebiet), die sich im Besitz der MTS Group Muttergesellschaft WM SE befindet, eröffneten sich Jansen zufolge neue Möglichkeiten. So kam es, dass ein knappes Jahr verging, von der Idee bis zum Umzug in der Woche nach Ostern. Sowohl WM SE als Vermieter der Halle als auch MTS Rülzheim investierten kräftig. Jansen schätzt, dass es insgesamt gut eine Million Euro gewesen ist. Und bei der Eröffnungsfeier an diesem Wochenende, Freitag und Samstag, wird der Unterschied zu zuvor deutlich. Nun hat die neue Bike-Welt einen 300 Quadratmeter großen Verkaufsraum. Das Hochlager über zwei Etagen mit Material- und Personenfahrstuhl bietet Platz für sämtliche Ersatzteile, aber auch für viele Fahrräder. Und in der neuen Werkstatt werden nicht nur „Bikes für den späteren Verkauf aufbereitet“, sondern es werden auch „Inspektionen und Reparaturen angeboten“, sagt Jansen. „Der Zuhause-Reparatur-Service“, mit seinen 25 ausgebildeten Kundendienst-Monteuren, „bleibt erhalten“, ergänzt der Geschäftsführer. Zudem befindet sich in dem Gebäude der Callcenter. Im Werksverkauf wurden vergangenes Jahr etwa 1700 E-Bikes der Marke Fischer verkauft. Durch den Umzug ins neue Ladengeschäft rechnet das Unternehmen durch die gut frequentierte Lage mit rund 2500 E-Bikes, die verkauft werden.

Produkte für die Hausinstallation der Marke Unitec gibt es im Showroom bei MTS in Rülzheim zu sehen. Foto: Iversen

Jansen lässt nicht unerwähnt, dass der Bereich E-Bike nach Corona etwas gelitten hat. Viele Fahrradhersteller haben sich die Lager gefüllt, weil es lange Zeit keinen Nachschub aus China gegeben habe, da dort die Fabriken zu waren. „So auch wir“, sagt Jansen. Man habe alles bestellt und sei gespannt gewesen, wie viel davon und was ankomme. Dadurch habe es eine Überkapazität gegeben. Dies habe dazu geführt, dass einige Radhersteller Insolvenz anmelden mussten – „unter anderem auch unser größter Konkurrent“, sagt Jansen. Die 120 Millionen Euro Umsatz seien deshalb auch etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber seit Jahren immer weiter zugenommen hat Jansen zufolge „der Verkauf über den Online-Shop“. Auch gebe es die Überlegung, in Norddeutschland eine weitere Bike-Welt zu eröffnen.

Nigrin ist eine der bekanntesten Marken für die Autopflege und zählt seit vielen Jahren zur MTS Group. Foto: Iversen

Doch steht MTS GmbH, MTS steht für Marken-Technik-Service, auf mehreren Standbeinen. Neben der E-Bike-Sparte mit Zubehör gehören die Eigenmarken Cartrend, unitec und Nigrin zum Portfolio sowie weitere namhafte Marken die vom Unternehmen vertrieben werden. Insgesamt sind das über 20.000 Artikel, die vorwiegend in Baumärkten, aber auch im Fachhandel vermarktet werden. Insgesamt blickt das Unternehmen, das von den Geschäftsführern Frank Jansen und Jürgen Herrmann verantwortet wird, auf ein ordentliches Jahr zurück. Der Gesamtumsatz des vergangenen Jahres liegt nach Angaben des Geschäftsführers Jansen bei rund 433 Millionen Euro: Davon „wurden in Deutschland rund 370 Millionen Euro“ erwirtschaft. Weltweit – dazu zählen die Niederlassungen in Österreich, Polen und Honkong – werden rund 700 Mitarbeiter beschäftigt. In Deutschland sind es gut 500. Die MTS Group in Rülzheim bietet derzeit sieben Ausbildungsberufe und fünf duale Studiengänge an sowie mehrere offene Stellenangebote. Was dem Unternehmen fehlt, ist ein weiterer Bahnhaltepunkt in Rülzheim im Gewerbegebiet, sagt Jansen.