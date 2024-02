Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

E-Bikes von der südpfälzische Fahrradmarke Fischer gibts schon ab 500 Euro. Denn erschwinglich und hochwertig schließen sich laut Hersteller nicht aus. Die Pedelecs sind online, in SB-Warenhäusern und Baumärkten sowie im Werkverkauf in Landau erhältlich. Dem einzigen Fischer-Standort in Deutschland. Dieser zieht demnächst um.

Aushänge an Türen und Fenstern kündigen Umzug und Neueröffnung bereits an: Der pfälzische Pedelec-Hersteller Fischer zieht von der Industriestraße 11 in