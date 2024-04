Am Freitag öffnet die neue Fischer Bike-Welt im Landauer Gewerbegebiet, genauer, in der Johannes-Kopp-Straße. Nach Ostern begann der Umzug vom alten Standort in der Industriestraße in die neuen Räume. Neben einem großen Lager für bis zu 1000 Fahrrädern werden in der Werkstatt nicht nur Fischer-Fahrräder für den Verkauf aufbereitet, auch Inspektionen und Reparaturen sind MTS-Geschäftsführer Frank Jansen nun dort möglich. Neu ist auch ein Verkaufsraum für Fahrradzubehör und den E-Bikes, die als B- und C-Ware dort Abnehmer finden sollen. Die Öffnungszeiten am Eröffnungswochenende: morgen Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag, 10 bis 16 Uhr.