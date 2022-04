Die MTS MarkenTechnikService GmbH & Co.KG wurde vergangenen Freitag (22. April) von der WM SE übernommen. Bisher war MTS (Fischer Fahrräder, Nigrin, Unitec, etc.) mehrheitlich im Besitz der Deutsche-Bahn-Tochter Schenker AG und Gesellschaftern von Intertec nach dem Zusammenschluss 2015. Die Kartellbehörden und Bundesministerin müssen noch zustimmen. Die WM SE gehört eigenen Angaben zufolge zu den führenden Unternehmen im freien Handel mit Kfz-Teilen und -Zubehör, Werkzeugen und Werkstattausrüstung in Europa. MTS soll mit seinem „starken Leistungs- und Markenportfolio“ zur weiteren „Diversifikation und Internationalisierung der WM Gruppe“ beitragen, sagt Bastian Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der WM SE.

Durch den Kauf werden einer Pressemitteilung zufolge „gemeinsam Kompetenzerweiterungen im Vertriebs- und Logistiknetz genutzt, um die positive Entwicklung der MTS Gruppe nachhaltig voranzutreiben“. Das Unternehmen soll weiterhin eigenständig agieren. Die „strategische Weiterentwicklung hin zu einem internationalen Markenartikler gewinnen nun an Tempo“, sagt Jürgen Herrmann, CEO der MTS Gruppe. Gemeinsam könne die MTS-Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden.

Rund 700 Mitarbeiter zählt das Unternehmen, das weltweit mit neun Standorten vertreten ist. In Rülzheim, dem Hauptsitz des Unternehmens, arbeiten davon zwischen 280 und 300 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug Firmenangaben zufolge im Jahr 2020 etwa 440 Millionen Euro. WM SE hat 220 Standorte in fünf Ländern Europas sowie 8 Standorte in den USA. Die Mitarbeiterzahl liegt bei rund 5200.