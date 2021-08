Zum Auftakt seines Eintritts in die heiße Bundestagswahlkampfphase (gewählt wird am 26. September) kam der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier (CDU), am Montag ins Daimler-Lkw-Werk nach Wörth.

Dort sei er auf hochrangige Werksvertreter und Politiker aus dem Landkreis getroffen, sagte er anschließend der RHEINPFALZ. Zentrales Thema seien die Umwälzungen in der Automobilindustrie sowie bei deren Zulieferern gewesen, also weg vom herkömmlichen Verbrennungsmotor hin zu alternativen Antriebsformen, nicht nur des E-Motors. Dabei habe auch die für die Zukunft wichtige Entwicklung von Wasserstoffverbrennungsmotoren für Nutzfahrzeuge eine große Rolle gespielt. Daran sind neben dem federführenden Daimler-Konzern unter anderem auch südpfälzische Unternehmen beteiligt. Ziel der Bundesregierung ist laut Altmaier, dass die die deutsche Wirtschaft maßgeblich prägende Automobilindustrie diese Transformation meistert und gestärkt aus ihr hervorgeht. Dafür wolle der Bund einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag investieren. Gefördert werden sollen unter anderem der Aufbau der Infrastruktur, Elektro-Ladestationen zum Beispiel, und die Produktion von Batteriezellen im Inland, etwa in Kaiserslautern. Bis 2030 könnten in dem Sektor bis zu 50.000 neue Arbeitsplätze entstehen, sagte Altmaier. Nicht zuletzt die Pandemie habe gezeigt, dass angesichts der Verletzlichkeit von Lieferketten wichtige Güter hierzulande produziert werden müssten.

Beim Umweltschutz Gas geben

Es gelte aber auch in anderen Industrien den Schadstoffausstoß zu reduzieren, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Altmaier nennt zum Beispiel die Produktion „grünen Stahls“ sowie die Nutzung alternativer Energiequellen, Windkraft etwa; dieser Strom könne dann auch europa-, ja weltweit verkauft werden. Es sei inzwischen bei allen Parteien angekommen, dass der Umweltschutz eine wichtige Aufgabe ist und man müsse beim Tempo zulegen.

Dabei, dass der Kreis Germersheim ein starker Wirtschafts-/Automobilstandort bleibt, spielt laut südpfälzischem Bundestagsabgeordnetem und parlamentarischem Staatssekretär Thomas Gebhart (CDU) der Wasserstoffmotor eine große Rolle. Deshalb habe er Altmaier in seinen Wahlkreis eingeladen.