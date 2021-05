Bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts will der weltweit größte Hersteller von Nutzfahrzeugen, die Daimler Truck AG, in die Serienproduktion von Brennstoffzellen-Lkws einsteigen. Im südpfälzischen Wörth wurde jetzt auf der hauseigenen Teststrecke ein erster, fahrbereiter Prototyp des „Mercedes Benz GenH2“-Trucks vorgestellt.

Ziel sei es, so Daimler-Trucks-Chef Martin Daum, den Kunden einen „lokal CO2-neutralen“ Lastwagen zur Verfügung zu stellen, dessen Leistungsvermögen einem herkömmlichen Diesel-Lkw entspreche. In der Serienvariante soll der GenH2 genannte Truck mit nur einer Betankung rund 1000 Kilometer Reichweite haben, eine Zuladung von weiterhin 25 Tonnen ermöglichen und bei der Transportgeschwindigkeit mit heutigen Diesel-Lkws zumindest mithalten können. Noch in diesem Jahr soll der GenH2 auf öffentlichen Straßen getestet werden. Die Kundenerprobung soll 2023 beginnen, die ersten regulären Fahrzeuge dann vier Jahre später ausgeliefert werden.

Vergleichsweise teuer

Um den Brennstoffzellen-Lkw zur Marktreife voranzutreiben und von Beginn an nennenswerte Stückzahlen produzieren und verkaufen zu können, wurde erst vor wenigen Wochen mit dem schwedischen Lkw-Hersteller Volvo das Joint Venture „Cellcentric“ gegründet. Die gemeinsamen Erfahrungen in der Entwicklung von Brennstoffzellen sollen gebündelt werden, um ein weltweit führender Hersteller von Brennstoffzellen zu werden. Beide Unternehmen setzen dabei auf flüssigen Wasserstoff. Der Energieträger, der idealerweise mit Hilfe von Solarenergie hergestellt werden soll, muss dazu allerdings auf minus 252 Grad abgekühlt werden. Erzeugung und Kühlung des flüssigen Wasserstoffs verbrauchen viel Energie, was Wasserstoff zu einem vergleichsweise teuren Treibstoff macht.

Flüssiger Wasserstoff im Vorteil

Ohne Unterstützung der Politik, sprich eine spürbare CO2-Bebpreisung von herkömmlichen Kraftstoffen, werde sich die Technik wohl nicht durchsetzen lassen, räumt Roland Dold, Leiter der Vorentwicklung für alternative Antriebe und Kraftstoffe bei Daimler Truck ein.

Doch wenn man den internationalen Warenverkehr klimaneutraler gestalten wolle, führe kein Weg an der Brennstoffzelle vorbei. Flüssiger Wasserstoff habe den Vorteil, einer hohen Energiedichte bei vergleichsweise geringem Gewicht. Für eine 1000 Kilometer lange Fahrt soll ein Wasserstoff-Truck, der Daimlers Actros Gigaspace entspricht, 80 Kilogramm Wasserstoff benötigen, die sich binnen zehn Minuten tanken lassen. Mit lediglich 500 bis 1000 Wasserstofftankstellen ließen sich somit die wichtigsten Fernverkehrsrouten in ganz Europa abdecken.