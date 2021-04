Bei einer Inzidenz von über 100 an 3 Tagen in Folge soll zukünftig eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr verhängt werden. Der Kreisverband der Partei die Die Linke lehnt das ab. Benjamin Engelhardt, Kreisvorsitzender der Partei, äußert scharfe Kritik: „Ausgangssperren sind unverhältnismäßig. Das Infektionsgeschehen spielt sich vor allem in geschlossenen Innenräumen ab. Ginge es der

Landes- und Bundesregierung wirklich um die Gesundheit der Menschen, würden sie massiv in das von ihnen kaputtgesparte Gesundheitssystem investieren.“ Vorstandsmitglied Achim Eich erklärt: „Die Schwelle von 100 ist ein willkürlich gesetzter Wert. Dass ein einziger, willkürlicher Wert über die Einschränkung von Grundrechten entscheiden soll, ist völlig absurd.“

Mehr zum Thema