Die Inzidenz im Landkreis steigt wieder an. Am Mittwochmittag lag sie bei 8,5 (7,8 am Dienstag). Aktuell gibt es im Kreis 18 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 5563 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Seit Dienstag wurden dem Gesundheitsamt zufolge zwei neue Fälle registriert (Stand 7. Juli, 12 Uhr).

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 379 Infizierte seit Beginn der Pandemie/1 aktuell Infizierter/357 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 870/3/859/8

VG Kandel: 502/0/497/5

VG Jockgrim: 585/1/570/14

VG Rülzheim: 546/7/531/8

VG Bellheim: 652/0/624/28

Germersheim: 1232/4/1210/18

VG Lingenfeld: 797/2/772/23

Kreis GER: 5563/18/5420/125

