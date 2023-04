Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Mittwoch auf 86,8 gefallen. Doch bevor der Kreis mögliche Lockerungen verkünden darf, muss die Inzidenz zwei Tage unter 100 liegen. Der Landrat will sich am Donnerstag dazu äußern, wie es ab Montag in den Schulen weitergeht. Eltern haben für den Nachmittag eine Demonstration angemeldet.

Landesweit haben die Grund- und Förderschulen seit dem 22. Februar wieder Wechselunterricht. Allerdings nicht im Landkreis Germersheim. Hier hatte Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Sonntag, 21. Februar, in einer Eilentscheidung erklärt, dass die Schulen aufgrund der hohen Inzidenzzahlen noch geschlossen bleiben müssen.