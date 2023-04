Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Infektionszahlen im Landkreis steigen weiter an. Der Landrat bestimmt deshalb am Sonntag in einer Eilentscheidung, dass Grund- und Förderschulen noch mindestens eine weitere Woche geschlossen bleiben. Er appelliert an die Eltern, Kinder nur im Notfall in die Notbetreuung der Kitas zu schicken.

Auch wenn die Grund- und Förderschulen landesweit am Montag mit dem Wechselunterricht starten: Die Klassen eins bis vier im Landkreis Germersheim bleiben im Fernunterricht. Allerdings bieten diese Einrichtungen