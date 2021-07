Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 24 bestätigte positive Fälle, darin enthalten sind zwei Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, beläuft sich auf 5557. Die Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt Koblenz am Freitag mit 7,0 an. Am Donnerstag lag sie bei 6,2, am Mittwoch bei 4,7.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 379 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/2 aktuell positiv Getesteter/356 Genesene/21 an oder mit Corona Verstorbene

Wörth: 868/4/856/8

VG Kandel: 502/0/497/5

VG Jockgrim: 585/1/570/14

VG Rülzheim: 545/8/529/8

VG Bellheim: 652/0/624/28

Germersheim: 1229/4/1207/18

VG Lingenfeld: 797/5/769/23

Kreis GER: 5557/24/5408/125

Mehr zum Thema