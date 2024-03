Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Tourismus in Rheinland-Pfalz boomt. Das Ahrtal herausgerechnet, haben die Gäste- und Übernachtungszahlen 2023 wieder Vor-Corona-Niveau erreicht. In der Pfalz wird jetzt ein neues Konzept umgesetzt. Von dem aber nicht alle begeistert sind.

Wie so oft, dreht sich alles ums Geld. Der Verein Pfalz Touristik, die zentrale Vermarktungsorganisation mit Sitz in Neustadt, stellt sich neu auf. Sie will professioneller werden, Aufgaben bündeln,