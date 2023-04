Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über die Absicht der Stadt, über die Quote des sogenannten Königsteiner Schlüssels hinaus Menschen aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos in Kaiserslautern aufzunehmen, gab es in der Sitzung des Stadtrats am Montag eine kontroverse Diskussion.

Der Stadtrat befürwortete gegen die Stimmen der CDU und der AfD eine Vorlage der Verwaltung, die Bereitschaft zur freiwilligen und über die Verteilquote hinaus gehende Aufnahme von