Seit 22 Jahren baut die Deutsche Reihenhaus AG drei Häusertypen von der Stange. Immer nach dem gleichen Grundriss, mal in Bottrop, mal in Alzey, mal in Hanau, meist in Stadtrandlage. Die Firma hat ihren Stammsitz mittlerweile in Köln, bleibt aber Kaiserslautern treu.

Während die immer weniger werdenden Protestanten und Katholiken in der Region in den Gottesdiensten eher zu viel Platz in ihren großen Gotteshäusern haben, benötigen die Anhänger der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage mehr Raum. Daher baut die Glaubensgemeinschaft, die auch als Mormonen bekannt ist, nun ein neues Gemeindehaus in Ramstein-Miesenbach.

Rettungsaktion an der TU: Bei der Pflanzenbörse in den Schaugewächshäusern der Technischen Universität Kaiserslautern fanden am Montag viele Pflanzenarten ein neues Zuhause. Ende November schließt die Einrichtung für immer.

Die Abstufung von Landes- und Kreisstraßen nimmt Fahrt auf. Dabei geht es nicht nur um die Klassifizierung, sondern auch um deren Unterhalt und damit um bares Geld. Wie sehen die Pläne aus, mit denen sich der Kreistag am Montag beschäftigt?

Die Probleme im Bürgercenter im Kaiserslauterer Rathaus halten an. Das hat Wolfgang Mayer, Leiter der Referate Personal und Organisationsmanagement, bei der Stadtratssitzung am Montag eingeräumt. Zwischendurch war die Lage desolat, sagte Mayer.

Alte Liebe rostet nicht: Mit kernig-blechernem Rollen schiebt Thomas Urschel das Schwingtor im kleinen Hof des Wohn- und Werkstattanwesens in die Höhe. Mit Schwung zieht er eine wildgemusterte, gelbe Flauschdecke zu sich heran. Darunter kommt sein VW Käfer zum Vorschein.