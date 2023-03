Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein weiterer Leerstand droht: Die Parfümeriekette Douglas schließt zum 30. September ihre Filiale im Einkaufszentrum „K in Lautern“. Das bestätigte am Freitag eine Unternehmenssprecherin gegenüber der RHEINPFALZ. Die Filiale in der Fackelstraße soll laut Douglas allerdings erhalten bleiben.

Ende Januar hatte das Unternehmen angekündigt, 60 seiner aktuell 430 Filialen in Deutschland zu schließen. Als Grund nannte Douglas-Chefin Tina Müller die immer schnellere