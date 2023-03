Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die beiden Dielmann-Filialen in der Fackelstraße und im Einkaufszentrum „K in Lautern“ stehen vor dem Aus. Sie gehören zu jenen bundesweit 13 Niederlassungen, die die Dielmann-Gruppe in Folge eines Sanierungsverfahrens nicht mehr weiterführen wird.

In Kaiserslautern ist Dielmann mit Filialen im Einkaufszentrum „K in Lautern“ mit einer Verkaufsfläche von 350 Quadratmetern und in der Fackelstraße mit 460 Quadratmetern