Das Ladensterben in der Innenstadt geht weiter: Die bekannte Damen-Modemarke Bonita verlässt zum Jahresende Kaiserslautern. Betroffen sind die Filialen in der Fackelstraße und im „K in Lautern“.

Das Unternehmen mit Sitz in Hamminkeln war schon vor der Pandemie in eine Schieflage geraten. Ende 2018 war ein Sanierungsverfahren eingeleitet worden, mittlerweile befindet sich Bonita im Insolvenzverfahren. „Bonita hat sich dazu entschieden, den eingeleiteten Sanierungsweg mittels eines Schutzschirmverfahrens voranzutreiben und so die Restrukturierung trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich abzuschließen“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. „Dafür müssen wir uns leider auch von unprofitablen Filialen trennen“, erläuterte er.

Seit 1989 am Standort

In Kaiserslautern sind das die Filialen im Einkaufszentrum „K in Lautern“ sowie in der Fackelstraße. Am Standort in der Fußgängerzone war Bonita seit dem Jahr 1989, im Shopping-Center seit dem Jahr 2015 vertreten.

Wie viele der über 600 Filialen in der Republik noch geschlossen werden, lässt das Unternehmen, das seit 1969 am Markt ist, derzeit offen. Die 2019 begonnene Umsetzung des Sanierungskonzeptes hatte nach Unternehmensangaben erste Erfolge gezeigt. So hatten sich die Umsätze und Erträge nach eigenen Angaben von Bonita wieder stabilisiert. Die positiven Ergebnisse seien durch die Corona-Pandemie in den letzten Wochen allerdings zunichte gemacht worden.

In Kaiserslautern sind bei Bonita insgesamt sieben Mitarbeiterinnen beschäftigt. Eine Mitarbeiterin konnte an einen anderen Bonita-Standort versetzt werden. Den anderen sechs Angestellten wurde betriebsbedingt gekündigt.