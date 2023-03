Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch langfristig in der Pirmasenser Innenstadt sichtbar bleiben. Die Parfümerie Douglas wird ihre Filiale in der Fußgängerzone aufgeben. „Leider ist auch unsere Filiale in Pirmasens von den Schließungen betroffen“, bestätigte eine Unternehmenssprecherin. Das Geschäft wird zum 31. Mai geschlossen. Die Commerzbank hat ebenfalls angekündigt, Filialen aufzugeben. Ob Pirmasens dabei ist, bleibt unklar.

Die in Pirmasens beschäftigten Douglas-Mitarbeiterinnen werden betriebsbedingte Kündigungen erhalten, sofern keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten anderorts