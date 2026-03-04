Das Stadtjubiläumsjahr ist angebrochen, und der Kalender platzt aus allen Nähten. Alexander Heß findet das gut und genau im Sinne des 750. Jubiläums.

Alexander Heß, der Leiter der städtischen Stabstelle Citymanagement, ist eine Informationsquelle im wahrsten Sinne des Wortes. Er sprudelt förmlich über, ist kaum zu bremsen, wenn es um den 750. Geburtstag von Kaiserslautern geht. „Wir haben eine lange Strecke vor uns, sind aber auf einem guten Weg.“

Als Gast in der RHEINPFALZ-Redaktion hat er zwar jede Menge Unterlagen mitgebracht, Termin-Übersichten, Listen, Notizen. Fürs Werben fürs Stadtjubiläum braucht er die aber wenig bis gar nicht. Heß scheint alles Wichtige im Kopf zu haben, die nächsten Termine sowieso: Im März stehen die Tage der Chor- und Orchestermusik vor der Tür (13. bis 15. März) sowie eine Woche später der Frühlingsmarkt (21./22. März). „Bald wird das Jubiläum auch noch deutlicher in der Stadt präsent sein“, verspricht Heß. Ein Bus der SWK soll ganz im Zeichen der 750-Jahr-Feier stehen, alle anderen Busse erhalten zwei Fähnchen. Etwas größer werden die Banner, die in der Stadt in der Schneider- und Eisenbahnstraße angebracht werden sollen – so zwischen 25 und 35 Metern, berichtet Heß. Dazu können auch die Geschäfte in der Innenstadt das Logo zur Feier nutzen, damit etwa Schaufenster dekorieren. Zudem werden die großen, bunten Fische „aufgemöbelt“. „Da soll ein neuer Fischschwarm entstehen“, sagt Heß. Außerdem sollen im Stadtzentrum im Jubeljahr 2026 keine Baustellen angegangen werden, berichtet Heß.

Ein Jahr lang feiern

Das Fest zum 750. Geburtstag ist übers Jahr verteilt, hat keinen absoluten Höhepunkt, kein großes Konzert, kein offizielles Feierwochenende. „Das ist so gewollt“, unterstreicht Heß. Lediglich zum offiziellen Datum, 18. August, ist ein Festgottesdienst in der Stiftskirche geplant. Bei Heß und seinem Team von der Stabsstelle Citymanagement laufen die Fäden zu den Aktionen rund ums 750. Stadtjubiläum zusammen, allerdings bauten Heß und seine Mitstreiterinnen auch auf Expertise und Unterstützung aus anderen städtischen Abteilungen und Partnern aus der Stadt. Außerdem sei es noch nicht zu spät, in die Feierlichkeiten einzusteigen. „Jeder, der etwas beitragen möchte zum Stadtjubiläum, hat dafür immer noch die Gelegenheit“, unterstreicht Heß.

Alle Infos rund um die Feier sind auf einer eigenen Homepage zum Jubiläum gebündelt (www.750kl.de), die sich laut Heß „super Zugriffszahlen“ erfreue. Seit dem Neujahrsempfang der Stadt, der so etwas wie den offiziellen Startschuss zum Feierjahr markierte, haben sich knapp 30.000 Menschen die Seiten angeschaut. Wer nicht auf die Seite gehen will, kann auch Alexander Heß ansprechen. Daten zu den Feiern im Jahr muss er gar nicht nachschauen. Kultursommereröffnung des Landes? 1., 2. und 3. Mai, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Deutsch-Amerikanischer-Freundschaftstag? Eine Woche später. Ehrenamtswochenende? 29. und 30. August, wobei sich an Tag eins die lokalen Ehrenamtlichen präsentieren, an Tag zwei die Organisationen aus dem kompletten Bundesland. „Wir haben schon an die 80 Vereine aus der Stadt, die mitmachen wollen“, erzählt Heß, begeistert angesichts des großen Zuspruchs. Dazu kommen Jubiläumsbühnen im Stadtgebiet, die von unterschiedlichen Anbietern bespielt werden sollen, sogenannte Apéro-Treffs, die tagsüber an den Samstagen ab 2. Mai bis Ende August an unterschiedlichen Stellen in der Stadt, vornehmlich nahe Gastro-Betrieben, Menschen zum Verweilen einladen sollen.

Wie geht es im 751. Jahr weiter?

Die Quelle ist noch lange nicht versiegt. Sie sprudelt mit Sicherheit noch bis zum Ende des Jahres. Der Lauterer Advent, der Weihnachtsmarkt, soll den Endpunkt der Feierlichkeiten markieren. Dann geht Kaiserslautern ins 751. Jahr als Stadt. Und die Feiern gehen weiter. Ganz bestimmt, dann halt ohne Jubiläum, aber mit Alexander Heß und seinem Team.