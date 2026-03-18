Zum runden Geburtstag bringt die Stadt einen Jubiläumsbus auf die Straße. Er erstrahlt in knackigem Rot, ist frisch foliert – als Teil der Marke „750KL“.

Nanu, was biegt denn da vorne um die Ecke an der Kaiserpfalz? „Das ist er!“, ruft Alexander Heß – der neu gestaltete Bus zum 750. Stadtjubiläum. Kaiserslautern feiert, und das dürfe auch jeder gerne sehen, sagt der Chef des Citymanagements am Mittwochnachmittag vor der Fruchthalle: „Wir wollen alle Menschen begeistern und mitnehmen. Das ’Look & Feel’ ist dabei entscheidend, der Bus ist einfach geil geworden“, schwärmt Heß bei seiner Vorstellung. Im offiziellen Festdesign rollt das 18 Meter lange SWK-Gefährt ab sofort durch die Straßen der Innenstadt – beklebt mit der rot-glänzenden Jubiläumsfolie. Der Gelenkbus, im Volksmund oft „Ziehharmonika“ genannt, wird auf Linien in ganz Kaiserslautern fahren, primär im Zentrum. Am Mittag bereits habe er die ersten Schulkinder transportiert, sagt Boris Flesch, Betriebsleiter bei den SWK. Gekauft und erstmals eingesetzt hatte er ihn 2025.

350 PS, ein 10,6-Liter-Dieselmotor, 46 Sitz- und weitere gut 70 Stehplätze – in der städtischen Flotte ist der Bus der jüngste Verbrenner. Und wie Flesch betont, einer der letzten, den die SWK auf den Asphalt schicken. Denn seit dem Vorjahr stellt das städtische Tochterunternehmen auf emissionsfreien Verkehr um, auf elektrischen Antrieb. Zwei Tage soll die beauftragte Fachfirma übrigens gebraucht haben, um die 100 Quadratmeter große Karosserie mit der roten Klebefolie zu überziehen. Laut Alexander Heß werden noch im Laufe der Woche alle Busse der Stadtwerke mit entsprechenden Fähnchen ausgestattet – für ein „einheitliches Aussehen“, sagt der Chef der Stabsstelle.

Als Teil der 750-Jahr-Marke, des sogenannten Brandings, erstrahlt die „Ziehharmonika“ mit der Nummer 417 bis Jahresende in der Jubiläumsoptik, versehen mit dem Schriftzug: „750KL“. Danach wird ihr festliches Gewand wieder entfernt.