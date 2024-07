Auch in diesem Jahr will die Grünstadter Lokalredaktion der RHEINPFALZ ihren Lesern in den Sommerferien Einblicke in Unternehmen und Institutionen im Leiningerland und im Raum Eisenberg gewähren. Darüber hinaus werden sich Groß und Klein bei einer Mitmachaktion ausprobieren können.

Gestartet werden die diesjährigen RHEINPFALZ-Sommertouren mit einem Besuch in der Grünstadter Polizeiinspektion am Donnerstag, 18. Juli. Gut 40 Beamte sind für die Sicherheit der Stadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland zuständig. Damit erstreckt sich ihr Bezirk über ein Gebiet von etwa 163 Quadratkilometern, in dem gut 45.000 Menschen leben. Bei der Sommertour ab 10 Uhr werden sie zum Beispiel ihre Dienstfahrzeuge vorführen und zeigen, was alles an Ausrüstung im Kofferraum versteckt ist.

Sie führen ihre Gäste durchs Dienstgebäude und erklären, wie ihr Arbeitsalltag abläuft. Außerdem haben sie sich extra für die RHEINPFALZ-Leser Verstärkung bestellt. Also werden auch die für ein größeres Gebiet zuständigen Verkehrsüberwacher über ihre Arbeit aufklären. Und es soll um die Aufgaben vierbeiniger Sicherheitskräfte gehen: Die Polizeihundestaffel wird ebenfalls vertreten sein. Tipps zum Selbstschutz werden Fachleute vom Sachbereich „Prävention“ des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen geben.

Kino-Säle mit besonderer Bestuhlung

Als nächstes steht ein Klassiker an: die Besichtigung der Filmwelt Grünstadt. Bei diesen Rundgängen durch das moderne Lichtspielhaus auf dem einstigen Didiergelände lässt sich in die sechs unterschiedlich gestalteten und mit besonderer Bestuhlung versehenen Kinosäle schauen. In den Räumen mit den Projektoren gibt es Erläuterungen zur Technik. Auch erklären die Geschäftsführer, weshalb sich ihr Haus Green Cinema nennen darf. Zudem wird die Popcornküche geöffnet sein. Angeboten wird diese Sommertour am Donnerstag, 25. Juli.

Richard Danner, der Betriebsleiter des Kleinsägmühlerhofs der Lebenshilfe Bad Dürkheim in Altleiningen, möchte RHEINPFALZ-Lesern bei einer Sommertour unter anderem die neuen Ställe zeigen. Foto: Benndorf

Am Dienstag, 30. Juli, gibt es die Möglichkeit, hinter die Kulissen eines ökologisch arbeitenden Integrationsbetriebes zu gucken: Der in Altleiningen ansässige Kleinsägmühlerhof der Lebenshilfe Bad Dürkheim lädt zu einem Spaziergang über den Hof ein. Dabei kann man in die Laufställe schauen, in denen sich das Nutzvieh frei bewegen kann. Auch können die Tiere nach draußen gehen. Es wird über den drei Millionen Euro teuren Neubau berichtet, der neben der Bäckerei die Molkerei und den kürzlich eröffneten Bio-Markt umfasst.

Modernes Räuber-und-Gendarm-Spiel

Ein Erlebnis der besonderen Art steht gleich am nächsten Tag, Mittwoch, 31. Juli, an: Kinder ab zwölf Jahre (in Begleitung), Jugendliche und Erwachsene können in virtuelle Welten eintauchen, in einem Aktionsraum eine moderne Form von Räuber und Gendarm spielen sowie Rätsel im Escape-Room lösen. Die RHEINPFALZ-Sommertour hat die Laserforce-Arena in Grünstadt zum Ziel. Die digitale Freizeitstätte, die schon bei ihrer Eröffnung im Frühling 2015 zu den größten ihrer Art in Europa gehörte, ist inzwischen erweitert worden.

Digitale Freizeitstätte in Schwarzlicht: die Laserforce-Arena in Grünstadt. Foto: Benndorf

Investiert worden ist auch sehr viel in die Wellpappenfabrik in Sausenheim. Nachhaltigkeit ist das große Thema. Die erzeugten Produkte lassen sich komplett recyceln und beim Herstellungsprozess wird zunehmend weniger Energie verbraucht. Gerade sind wieder Maschinen ausgetauscht worden. Das Unternehmen will bald klimaneutral sein – einschließlich dem Transport. Das können sich die Besucher am Donnerstag, 1. August, erläutern lassen. Auch werden sie die Anlage mit den neuen Komponenten in Aktion erleben.

Ein Blick in die Dorfgeschichte

Einen Blick in die Vergangenheit können interessierte RHEINPFALZ-Leser am Dienstag, 13. August, im Hettenleidelheimer Heimatmuseum mit dem Archiv von Karl Blum werfen. Die Exponate dort zeigen die historische Alltagskultur. Bei einer Führung durch die Ausstellungsräume kann man jede Menge über die ganz eigene Geschichte des Dorfes erfahren, das sich aus dem politischen Zusammenschluss der Nachbarorte Leidelheim und Hettenheim entwickelt hat. Ein Schwerpunkt ist dabei die Blütezeit durch den Tonbergbau.

Schon einen Tag später, am Mittwoch, 14. August, geht’s um 14 Uhr zum Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt – und damit ins Müll-Hauptquartier des Kreises Bad Dürkheim. Denn dessen Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) ist seit 1. Januar für die Entsorgung bei Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altpapier zuständig. Seine grau-grünen Sammelfahrzeuge sind seitdem überall im Kreis unterwegs, starten morgens in Grünstadt und kehren zum Ende ihrer Touren wieder dorthin zurück.

Bau eines neuen Betriebsgebäudes

Das Abfallwirtschaftszentrum befindet sich auf dem 23.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Biokompostwerks, das sich der AWB und die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) teilen. Auf dem Areal wird auch ein neues Betriebsgebäude errichtet, aktuell wird die Abfallsammlung aus einem Provisorium heraus koordiniert. Außerdem sind auf dem Grünstadter Areal angesiedelt: einer der vier Wertstoffhöfe im Landkreis, eine Grünschnittsammelstelle sowie Umschlagplätze für Altpapier, farblich getrenntes Altglas und Biomüll. Die Abfälle werden dort für den Transport zu den jeweiligen Verwertungsanlagen gesammelt.

Starten in Grünstadt: die Autos der Kreis-Müllabfuhr. Foto: Kreisverwaltung

Nicht um Abfall, sondern um Abwasser geht es dann am 15. August, 11 Uhr. Dann öffnet die Kläranlage in Eisenberg ihre Tore für RHEINPFALZ-Leser. Hier, einen Steinwurf vom Autokreisel entfernt, wird seit 1965 Abwasser gereinigt, mittlerweile von rund 13.500 Menschen. Zwischen 2019 und 2021 wurde die Anlage, in die täglich rund 2500 Kubikmeter Abwasser einlaufen, aufwendig saniert: Kurz vor der Pandemie wurden dafür rund 2,2 Millionen Euro investiert. Unter anderem wurde der Faulturm erneuert. In dem Turm wird Klärschlamm gesammelt, wobei Methan entsteht, das aufgefangen und energetisch verarbeitet wird.

Jetzt ist die Anlage ordentlich herausgeputzt und bereit, Besuchern vorgeführt zu werden.

Anmeldung

An der RHEINPFALZ-Sommertour zur Polizei in Grünstadt am Donnerstag, 18. Juli, um 10 Uhr können bis zu 20 Menschen teilnehmen. Anmeldungen sind ausschließlich per E-Mail möglich: bis Montag, 15. Juli, an die Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de. Im Betreff der Nachricht sollte das Stichwort „Polizei“ stehen, in der Mail müssen dann die eigenen Kontaktdaten angegeben werden. Die Plätze werden verlost. Wer einen bekommen hat, wird rechtzeitig benachrichtigt. Wer keine Rückmeldung erhält, kann diesmal leider nicht dabei sein.