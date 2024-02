Die letzten Tage sind in der Filmwelt Grünstadt Handwerker ein und aus gegangen: In vier der sechs Kinosäle wurden etliche Sitze demontiert und eine geringere Anzahl wieder eingebaut. Dadurch finden künftig weniger Besucher einen Platz. Allerdings haben die dann deutlich mehr Komfort.

Die drei Geschäftsführer des Grünstadter Lichtspielhauses auf dem ehemaligen Didiergelände, Alexander Cyron, Chris Latzko und Oliver Lebert, strahlen. Die VIP-Premium-Sessel, die von Montag bis Mittwoch in den vier „alten“ Sälen montiert wurden, sind bequem, befinden sie. Sie sind sehr breit und lassen sich elektrisch verstellen, sodass man schließlich weit zurückgelehnt mit Fußstützen unter den Beinen auf die Leinwand schauen kann. Auf einem kleinen, verschiebbaren Tischchen lässt sich das Popcorn oder die Schale mit Nachos abstellen und im Getränkehalter der Cola-Becher oder die Bierflasche sicher verwahren.

In anderen Ländern schon verbaut

Derlei Sitze seien in Deutschland noch eher selten, sagt Lebert, der auf mehrere Jahrzehnte im Kinogeschäft gucken kann. In Großbritannien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden sei Ähnliches schon länger im Einsatz. Die VIP-Sessel seien noch komfortabler als jene, die in den „neuen“ Deluxe-Sälen 5 und 6 integriert sind. Die beiden Räume im 2019 eingeweihten Anbau sind mit Chaiselongues, Reclinern, Sofas und Daybeds ausgestattet. Obwohl die Tickets dafür teurer sind als die für Standardsitze, die es natürlich auch gibt, werden die noch bequemeren Sessel bevorzugt gebucht. „Und wir werden ständig gefragt, wann denn dieser oder jener Film, der in einem der vier vorderen Säle gezeigt wird, endlich im Deluxe-Bereich läuft“, erläutert Lebert, weshalb die Betriebsleitung mit dem Gedanken gespielt hat, Sitze zum Fläzen und Liegen auch in den Kinos 1 bis 4 zu installieren.

Allerdings wollte man sich mit der Umsetzung noch ein paar Jahre Zeit lassen. Denn normalerweise ist der Austausch von Stühlen unterschiedlicher Größe mit enormem Aufwand verbunden und entsprechend kostspielig. Warum? Weil dafür die Schräge, die dafür sorgt, dass jemand in der letzten Reihe ebenso gut sehen kann wie die Leute weiter vorn, neu angelegt werden muss. Das zöge dann Veränderungen an der Wandverkleidung nach sich, auch seien Lautsprecher neu zu platzieren, so Cyron. Nicht so bei diesem in Malaysia angefertigten Modell, das Latzko auf einer Messe entdeckt habe. „Diese Serie ist so konstruiert, dass die Rampung und alles drum herum erhalten bleiben kann“, erläutert der 49-Jährige.

Aus 26 Plätzen werden zehn

45 dieser ledernen VIP-Premium-Sessel sind angeschafft worden. In der Regel werden solche Möbel komplett montiert geliefert und von Mitarbeitern einer mit dem Hersteller zusammenarbeitenden Fachfirma in den Sälen eingebaut. Die neuen Sitze kamen dagegen in Einzelteilen und die Filmwelt hat sich ein Unternehmen gesucht, das sie zusammen- und einbaut. Im Kino 2 wurden zehn Sessel installiert, 26 der 120 bisherigen Stühle mussten dafür weichen. Aus dem größten Saal, der Filmwelt 1 mit bislang 220 Plätzen, wurden zwei Reihen à 16 Sitze entfernt und dafür eine Reihe mit 15 VIP-Sesseln montiert. Laut Lebert wurden insgesamt rund 100.000 Euro investiert.