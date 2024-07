Die Koalition steht: In der Verbandsgemeinde Leiningerland werden die drei Parteien ihre gemeinsame Arbeit fortsetzen, die schon seit 2018 am Drücker sind. FWG, CDU und FDP haben den Koalitionsvertrag unterschrieben. Was künftig die wichtigsten Ziele sein sollen und wieso Kirchheims scheidender Bürgermeister Berufspolitiker wird.

Im Verbandsgemeinderat Leiningerland haben sich bei der Kommunalwahl im Juni dieses Jahres die Machtverhältnisse verschoben – allerdings dergestalt, dass die bisherigen Koalitionspartner insgesamt besser dastehen als vorher.