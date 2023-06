Bei den für Donnerstagabend angekündigten Unwettern ist die Region glimpflich davongekommen, zu ein paar wenigen Einsätzen sind die Wehren im Leiningerland aber trotzdem ausgerückt. Markus Ittel, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde, berichtet: In Altleiningen mussten umgestürzte Bäume aus dem Weg geräumt werden. Und die Grünstadter Wehr wurde zu zwei Verkehrsunfällen geholt. Ob diese Karambolagen aufs Wetter zurückzuführen waren, können die Wehrleute nach Angaben ihres Chefs Jens Michel aber nicht beurteilen. Im übrigen Kreis Bad Dürkheim kam es zu einigen weiteren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume. Die Wehren in der Verbandsgemeinde Freinsheim rückten zudem wegen eines vermeintlichen Brands am Bismarckturm aus. „Hier hat ein Passant eine Rauchsäule gesehen“, sagt ein Wehrsprecher. Die Einsatzkräfte hätten jedoch vor Ort kein Feuer ausmachen können. Womöglich sei das Rauchsäulen-Phänomen durch den Gewitterwind im Nachhinein zu erklären.