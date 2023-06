Vergleichsweise ruhige Stunden hatten die Feuerwehren in der Region – trotz der gemeldeten Unwetter am Donnerstagabend. Weil ein Baum auf die K16 gestürzt war, wurde die Wachenheimer Feuerwehr in der Nacht auf Freitag alarmiert. Die Wehrleute zerkleinerten den Baum und reinigten die Fahrbahn. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die K16 auf weitere Gefahren, fanden aber nichts.

Am Freitagmorgen waren die Wachenheimer Wehrleute erneut im Einsatz, weil ein Baum die Zufahrt zum Wochenendgebiet am Mittelberg blockierte. Auch hier schafften die Wehrleute schnell Abhilfe.

Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Freinsheim hatten einen ruhigen Abend – bis auf einen Einsatz wegen eines vermeintlichen Waldbrands am Bismarckturm. „Hier hat ein Passant eine Rauchsäule gesehen“, informierte Wehrsprecher Bodo Wenngatz auf Anfrage. Die Einsatzkräfte hätten jedoch vor Ort kein Feuer ausmachen können. Womöglich sei das Rauchsäulen-Phänomen durch den Gewitterwind zu erklären. Die Feuerwehr aus Bad Dürkheim hatte am Freitagabend keine Einsätze, wie Markus Lang, stellvertretender Wehrleiter, informierte.