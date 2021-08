Dass sich im rechtsextremen Milieu überdurchschnittlich viele unterdurchschnittlich intelligente Gestalten tummeln, ist eine These, die nicht nur im linken Lager vertreten wird. Auch Polizisten und Verfassungsschützer lassen bisweilen erkennen, dass ihnen der in diesem Segment ihrer Kundschaft grassierende Mangel an Verstand ihre unerfreuliche Arbeit schon erfreulich oft erleichtert hat. Und selbst den dann doch etwas Klügeren unter den Möchtegern-Herrenmenschen entfahren gelegentlich hörbare Stoßseufzer, die der Dummheit ihrer Kameraden gelten.

Irgendwas mit Deutschsein

Es mag also gewagt sein, wenn wir uns im Nachhinein fragen, was genau gleich zwei Extremisten-Abordnungen am vergangenen Sonntag bei Bad Dürkheim feiern wollten: Auf die vorherige Konsultation seriöser Bücher mit vielen Seiten und noch mehr Fußnoten werden die meisten der Herrschaften verzichtet haben, die zum 150. Jahrestag der Reichsgründung am Bismarckturm die Winterwanderer und Schlittenfahrer verschreckten. Vermutlich genügte es ihnen, dass ein Aufmarsch zu diesem Anlass schon irgendwas mit Deutschsein zu tun haben wird.

Und da kann man ihnen ja auch gar nicht widersprechen. Allerdings warnen gerade besonnene Historiker davor, das preußisch dominierte Kaiserreich umstandslos auf seinen Nationalismus und dessen Folgen zu reduzieren. Doch zugleich gibt es natürlich auch die Traditionslinien, die von dem 1871 ausgerufenen Staatsgebilde durch die Weimarer Republik hindurch zu Hitlers Herrschaft führen. Und mithin zu einem System, das einige der Bismarckturm-Pilger recht unverhohlen als etwas einstufen, was sie zumindest von der Grundidee her nicht so verkehrt finden.

Zwei Kriege und viel Land verloren

Einen Grund für Jahrtagsfeiern haben sie deshalb aber trotzdem nicht: Unterm Strich müssen Möchtegern-Herrenmenschen die vergangenen 150 Jahre als fatalen Fehlschlag verbuchen. Schließlich hat Deutschland in ihnen zwei Kriege verloren und jede Menge Territorium eingebüßt. Aber es gibt auch einige Errungenschaften aus der Reichszeit, die all das überstanden haben und gerade für Rechtsextremisten sehr wichtig sind. Etwa die sozialstaatlichen Strukturen, die Bismarck schuf. Die hatte ihm zwar das linke Lager abgetrotzt, aber das muss Neonazis nicht stören.

Schließlich pochen sie wieder gerne darauf, dass der Begriff „Nationalsozialismus“ eigentlich aus zwei Wörtern besteht und ihnen auch der hintere der beiden Ausdrücke wichtig ist. Und zu diesem ideologischen Grund kommt ein praktischer: Wo immer vom Aufstand gegen die Bundesrepublik schwadroniert wird, finden sich auch Leute ein, die ihren Lebensunterhalt vor allem dadurch bestreiten, dass sie dem gegenwärtigen Staat auf der Tasche liegen. Doch als noch erhabeneres Erbstück aus der kaiserreichlichen Zeit muss jedem Neonazi die Sektsteuer gelten.

Schaumwein für den Kriegsschiffsbau

Die wurde 1902 eingeführt, um mit den Erlösen die Kriegsmarine des Reiches für glorreiche Eroberungszüge aufzurüsten. Ihren martialischen Sinn hat sie zwar längst verloren, doch erhoben wird sie bis heute. Was dem nationalistischen Lager nur recht sein kann – aufgrund einer Nebenwirkung. Bedauerlich ist für die Szene demnach lediglich, dass die Abgabe nur auf Schaumwein erhoben wird. Denn würde so ein Aufschlag auch für Billig-Schnaps und Dosenbier fällig, könnten sich die Liebhaber solcherlei Gesöffs nurmehr weniger davon kaufen. Was der rechtsextremen Szene durchaus helfen würde.

Denn dass dort bislang überdurchschnittlich viele unterdurchschnittlich intelligente Gestalten ihre an sich schon überschaubaren denkerischen Fähigkeiten durch übermäßigen Alkoholkonsum beständig immer weiter verkleinern, ist noch so eine These, die nicht nur im linken Lager vertreten wird.