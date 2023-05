Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während es in der Anfangszeit ausschließlich Druckerzeugnisse in der Stadtbücherei zur Ausleihe gab, hat sich das Angebot in den zurückliegenden Jahrzehnten rasant gewandelt. Und manche verteufelte Neuheit ist inzwischen schon wieder ein alter Hut.

Hörbücher, die gab es bereits in den 1980er-Jahren, als Andrea Henn-Gangnus als junge Bibliothekarin in Frankenthal anfing. Allerdings war das sehr kleine Sortiment mit dem Titel „Schumm