Noch im Zusammenhang mit der Woche der Medienkompetenz, die vergangene Woche landesweit stattgefunden hat, lädt die Stadtbücherei Frankenthal Familien mit Kindern ab acht Jahren am Samstag, 16. Juli, zu einem Medienaktionstag rund ums Handy ein. Von 10 bis 13 Uhr kann nach Angaben der Verwaltung bei einer Actionbound-Rallye mit Quizfragen und kreativen Mitmachstationen der Umgang mit dem Smartphone und sicheres Verhalten in mobilen Medienwelten erprobt werden. Der Medienaktionstag ist kostenfrei; die Teilnahme ohne Anmeldung möglich. Ein eigenes Smartphone, auf dem die kostenlose App Actionbound bereits installiert ist, sollte – falls vorhanden – mitgebracht werden, so die Veranstalter. Die Woche der Medienkompetenz ist eine Initiative des Bildungsministeriums, des Pädagogischen Landesinstituts und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz Informationen im Internet unter www.wmk-rlp.de.