Der Tom-Mutters-Schule am Metznerpark vorübergehend Unterschlupf zu gewähren, ist eine kreative und karitative Lösung. Der hehre Zweck rechtfertigt den fälligen Preis.

Die Empfehlung, die bald leerstehende Tagesklinik für Psychiatriepatienten am Rande des Metznerparks in ein gutes halbes Dutzend Klassenzimmer umzugestalten, ist eine kluge. Sie ist ein Bekenntnis zum breit aufgestellten Schulstandort Frankenthal, der an allen Ecken und Enden aus den Nähten platzt. Sie ist eine Zusicherung, dass nicht bis Ultimo gewartet wird, bis ein flexibler Schulcampus im Süden der Stadt endlich hochgezogen ist. Sie ist günstiger als eine sterile Containerlösung. Und sie nimmt den Clinch mit den Fördermittelgebern in Kauf, die ihren beträchtlichen Zuschuss zum Anbau der Stadtklinik an die Co-Finanzierung aus dem Grundstücksverkauf am Metznerpark gekoppelt haben, aus dem nun erst mal nichts wird.

Mehr noch: Andere städtische Projekte werden zugunsten der neuen Adresse für die Tom-Mutters-Schule zurückstecken müssen. Wer weiter Opfer bringen muss, bleibt noch ein Geheimnis. Aber eine Einrichtung, die sich so um Hilfsbedürftige kümmert, hat eben diese Solidarität verdient, die sie ihrerseits vorlebt. So geht gelebte Sozialpolitik.