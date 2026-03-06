Die Ludwigshafener Karolina-Burger-Realschule ist in die Schlagzeilen geraten. Darunter leiden auch Schulen in der Nachbarschaft. Was eine Grundschule dagegen unternimmt.

Kaum hat es an der Schillerschule im Stadtteil Mundenheim zur großen Pause geläutet, bildet sich an einer Spieleausgabe im Schulhof eine lange Schlange. Viele Grundschüler wollen sich die freie Zeit zwischen den Unterrichtsstunden an diesem sonnigen Tag zum Beispiel mit einem Springseil oder mit Topfstelzen oder mit Gummitwist vertreiben. Diese Spielzeuge können die Schüler neuerdings an zwei Ausgabestellen auf dem Schulhof ausleihen.

Das neue Angebot komme sehr gut bei den Kindern an, berichtet Schulleiterin Christina Reker. Das liegt sicher auch daran, dass es die Schüler waren, die sich zunächst darüber beklagt hatten, dass es zu wenig Spielmöglichkeiten auf dem Pausenhof gibt. Der ist komplett betoniert. Grünflächen fehlen. Auch teilt sich die Grundschule das Areal mit einer Förderschule. Der Platz ist sehr knapp. Die Beteiligung der Schüler spiele an der Schillerschule trotz vieler Herausforderungen eine wichtige Rolle, betont die Schulleiterin. So hätten die Kinder etwa auch vor einiger Zeit das neue Schullogo mitgestaltet.

Viele Vorschläge gemacht

Mit Blick auf die Spiele für den Schulhof wurde eine große Liste mit den Wünschen der Kinder angefertigt. Zudem machten sich Schüler und Lehrer gemeinsam Gedanken darüber, wie und wo die Ausgabe gut funktionieren kann. Rund ein Jahr lang hat die Vorbereitung der Spieleausgabe gedauert. Auch der Schulelternbeirat und der Förderverein, der erst kürzlich wiederbelebt wurde, waren mit im Boot. Die Kinder haben Reker zufolge viele Vorschläge gemacht, und jedes Kind hat einen Spieleausweis erhalten. In der Praxis betreuen die vierten Klassen nun die Ausgabe der Spiele an zwei Ausgabepunkten. Bisher ist das ein Erfolgsmodell.

Hendrik Matten, der Co-Vorsitzende des Fördervereins, und Schulleiterin Christina Reker (links) freuen sich, dass die Spieleausgabe sehr gut funktioniert. Foto: Christiane Vopat

Dank des Fördervereins der Schule wurden Spiele im Wert von mehr als 1000 Euro angeschafft. Demnächst sollen noch verschiedene Spielfelder auf dem Schulhof markiert werden. Schulleiterin Reker ist überzeugt, dass es für die Schüler eine wichtige Erfahrung ist, dass ihre Wünsche berücksichtigt und sie demokratisch am Schulleben beteiligt werden. Zudem tragen die Kinder auch die Verantwortung für die Ausgabe und fürs Einsammeln der Spiele. „Das funktioniert sehr gut“, bilanziert Reker. Es sei wichtig für die Kinder zu erfahren, dass mithilfe ihres Einsatzes etwas Gutes gelinge.

Skepsis gegenüber Burger-Realschule

Ebenso wie das Mundenheimer Heinrich-Böll-Gymnasium leidet auch die Schillerschule unter den vielen negativen Schlagzeilen, die in der jüngsten Vergangenheit durch verschiedene Vorfälle an der benachbarten Karolina-Burger-Realschule plus (KBR) ausgelöst wurden. Reker erklärt: „Rund 70 Prozent der Schüler an der KBR haben zunächst die Schillerschule besucht. Das sind unsere Kinder. Die negativen Berichte haben Kinder und Eltern besorgt.“ Einige Eltern hätten bei den Gesprächen über den Wechsel der Viertklässler angekündigt, dass sie ihre Kinder lieber nicht an der KBR anmelden wollten. Obwohl sie in Mundenheim wohnen.

Die Grundschüler haben viele Ideen für die Pause auf dem Schulhof entwickelt. Foto: Christiane Vopat

Für den Stadtteil Mundenheim sei das alles nicht vorteilhaft gewesen, meinen Reker und der Co-Vorsitzende des Fördervereins, Hendrik Matten. Daher ist es beiden wichtig zu betonen, dass an der Grundschule intensive pädagogische Arbeit geleistet wird. „Wir wollen hier etwas für die Kinder tun!“ Den Kindern zu vermitteln, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie wichtig sind, stehe im Mittelpunkt. Denn nur dann könne sich ein Kind an seiner Schule wohlfühlen, die Schule aktiv mitgestalten und die Lehrerinnen als Respektspersonen begreifen.

Nach der großen Pause wandern übrigens alle Spiele wieder ordentlich zurück ins Regal. Und wenn doch mal ein Ball im Schulhof vergessen wird, dann wird er bald eingesammelt. Bisher seien noch keine neuen Spielzeuge verloren gegangen.