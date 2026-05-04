Die Kottenschule ist die größte Grundschule der Stadt. Schulleiterin Susanne Braun spricht offen darüber, mit welchen Schwieirigkeiten die Lehrer kämpfen – und was gut läuft.

Susanne Braun ist seit acht Jahren an der Kottenschule, 16 Jahre leitete sie davor die Erlenbacher Grundschule. Die Schulleiterin ist froh, dass die Kottenschule vor zwei Jahren zu einer von zwölf Startchancen-Schulen in der Stadt wurde. Denn die Herausforderungen sind groß, unter anderem haben die Kinder bei der Einschulung weniger Fähigkeiten als früher, erzählt Braun. „In das Programm des Bundes und des Landes wurden Schulen mit einem hohen Anteil benachteiligter Kinder aufgenommen“, erklärt sie. Das Programm soll mehr Bildungsgerechtigkeit herstellen, indem die Schüler in ihren Basiskompetenzen gestärkt werden, in Mathe und Deutsch vor allen Dingen. Schulen in herausfordernder Lage sollen personell besser ausgestattet werden.

Denn einige Kinder seien überhaupt nicht aufnahmebereit, wenn sie morgens in die Klasse kommen. „Wir wollen für die nicht lernbereiten Kinder einen Raum schaffen, wo sie konfliktfrei so zur Ruhe kommen können, dass sie den Unterricht wieder besuchen können“, sagt Braun. Das Kollegium wünscht sich dafür einen erfahrenen Heil- oder Sozialpädagogen, finanziert aus Mitteln des Startchancen-Programms.

Unterrichten an der Brennpunktschule: Schulleiterin hofft auf verpflichtendes Vorschuljahr

„Wir sind Startchancen-Schule, Schwerpunktschule für Inklusion, Ganztagsschule, Brennpunktschule, wir sind hier alles“, konkretisiert Susanne Jäger. Die Durchmischung bei den Schülern sei gut, „aber trotzdem haben wir einen hohen Anteil an sozial schwachen Schülern und auch einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund“, erklärt Braun. Etwa 20 bis 30 verschiedene Nationalitäten gebe es an der Schule, schätzt sie. Darunter auch Schüler, die zwar hier geboren sind, aber fast kein Deutsch können. Um gerade Kompetenzen wie das Lesen zu fördern, legt die Schule seit Jahren einen Schwerpunkt auf die Ausstattung der Bücherei. Es gibt dort für alle Klassen feste Zeiten, regelmäßig werden Bücher vorgestellt, es gibt Vorleseaktionen. Weil solche Dinge in vielen Familien fehlen. „Wir würden uns sehr ein verpflichtendes Vorschuljahr wünschen. Das wäre das Minimum“, sagt Braun.

Verallgemeinern möchten die Lehrer aber nichts: „Natürlich haben wir ganz tolle Eltern, aber wir haben auch andere Schicksale“, berichtet Braun. Und das wirke sich auf den Unterricht aus. Lehrerin Ute Busch berichtet von Kindern, die zu Hause viel Verantwortung tragen, die für ihre Eltern die Übersetzung bei Behördengängen übernehmen müssen, andere, die ohne Frühstück oder übermüdet in die Schule kommen oder die „morgens schon vor dem Fernseher sitzen oder auf Social Media alle möglichen Inhalte sehen, die nicht kindgerecht sind“. Bedingungen, die das Unterrichten für die Lehrer nicht immer einfach machen.

1,6 Millionen Euro für Umbauten und Förderung benachteiligter Kinder

„Es ist ein harter Job geworden“, sagt Braun. Die Unterstützung von Eltern und Kindern über den Unterricht hinaus nehme einen großen Teil der Arbeit ein. Aber nach wie vor sei es auch ein schöner Beruf. Gerade weil man etwas bewegen könne, an einer Schule wie der Kottenschule noch mehr als in einem dörflichen Umfeld, glaubt Jäger. Zudem sei das Kollegium sehr engagiert, versuche vieles möglich zu machen, auch deutlich über das normale Maß hinaus.

Das Startchancen-Programm soll sie unterstützen. Es basiert auf drei Säulen und läuft zehn Jahre: Investitionen in bauliche Maßnahmen werden ebenso gefördert wie multiprofessionelle Teams oder bedarfsgerechte Unterrichtsentwicklung. Die Kottenschule erhält so insgesamt mehr als 1,6 Millionen Euro. Ein Projekt ist dem Kollegium besonders wichtig: Der Schulhof soll umgestaltet werden. Er sei nicht kindgerecht und nicht zeitgemäß, Bewegungsmöglichkeiten sind dort rar, er ist komplett asphaltiert, Sonnen- und Regenschutz fehlen. „Hangeln, klettern, balancieren: Wir versuchen da auch jetzt schon mit Kleingeräten Möglichkeiten zu schaffen. Wir kaufen manches einfach so von uns aus und bezahlen es selbst, aber es geht auch schnell kaputt und wir wünschen uns eine dauerhafte Lösung und Spielgeräte, die zeitgleich möglichst viele Kinder nutzen können“, berichtet Braun. Elternsprecherin Daniela Grünewald ist überzeugt davon, dass sich etwas an der Pausensituation verbessern muss. „Der Hof ist von drei Seiten einsehbar, wir Eltern fänden einen Sichtschutz, vielleicht eine Heckenlösung, schon nicht verkehrt“, sagt sie.

Der große Wunsch: ein kindgerechter Schulhof

Die Schule ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und wächst weiter, denn auch das Pfaffgelände falle potenziell in den Einzugsbereich – und damit gebe es auch räumlich Probleme, erzählt Braun. „Wir sind die größte Grundschule der Stadt, haben 80 bis 90 Schülerinnen und Schüler mehr als die nächstkleinere“, sagt die Leiterin. Die Schule sei maximal auf 300 Schülerinnen und Schüler ausgelegt, 330 sind es aber bereits. Während sich dies im Gebäude noch halbwegs regeln lasse, so mancher Raum für mehrere Zwecke genutzt werde, ist der Schulhof in den Pausen eigentlich fast immer viel zu voll. Es ist laut, die Schüler haben zu wenig Platz, „können sich dort kaum bewegen, ohne mit anderen zusammenzustoßen“, es gebe nur wenige Möglichkeiten sich zurückzuziehen, berichtet André Maué, Lehrer einer zweiten Klasse und Teil des Startchancen-Teams.

Das führe häufig zu Streitereien – und das störe auch den Unterricht. „Ich habe das ganz oft, dass die Kinder die Konflikte aus der Pause mit reinbringen.“ Klärende Gespräche sind da an der Tagesordnung, bei größeren Streitereien helfen die Schulsozialarbeiterinnen. Die Lehrer der Kottenschule haben sich eine Zwischenlösung überlegt: „Wir lagern seit einiger Zeit eine Stufe pro Pause in den öffentlichen Bereich – auf den Spielplatz – aus“, berichtet Braun. „Wir merken, dass es dort eigentlich nie Konflikte gibt“, obwohl auch dort nur wenige Geräte vorhanden seien, dafür aber viel Platz ist, ergänzt sie.

Seit dem Schuljahr 2024/2025 ist die Kottenschule Teil des Startchancenprogramms, das Konzept für den Umbau liegt bei der Stadt. Etwa 969.000 Euro stehen der Kottenschule allein für bauliche Maßnahmen aus dem Förderprogramm zur Verfügung. Sichtbar passiert ist bislang aber nichts. Viele Referate sind beteiligt: das Grünflächenamt, Tiefbau- und Schulreferat, aber auch das Gebäudemanagement, Aspekte des Denkmalschutzes müssen beachtet werden. Daher gebe es nicht nur einen Ansprechpartner, das mache die Projekt-Koordination mühsam und zeitaufwendig, erzählen die Lehrer.

„Super engagiertes Team“ kämpft gegen Vorurteile

Elternsprecherin Grünewald ist enttäuscht, dass solche Dinge nicht schneller gehen. „Wir als Eltern haben den Eindruck, dass der Schwerpunkt bei solchen Maßnahmen immer auf den weiterführenden Schulen liegt“, sagt sie. Dabei sei es wichtig, bei den jüngeren Kindern anzusetzen. „Es gibt zahlreiche Schulen, da tut es den Kindern nicht so weh, wenn etwas nicht gleich schön ist, weil sie in ein schönes Zuhause zurückgehen. Hier ist das teilweise aber anders“, erläutert Grünewald. Viele wohnen in kleinen Innenstadtwohnungen auf dem Kotten.

Der Ruf der Schule sei nicht der beste, doch sie habe ganz andere Erfahrungen gemacht, so Grünewald. „Das Team ist super engagiert, das merkt man auch als Eltern“, sagt sie. Dazu komme die Schulsozialarbeit mit verschiedenen Projekten. Seit einem Jahr unterstütze außerdem eine Schulkrankenschwester das Team, die Schule setzt junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr ein, Sponsoren machen spezielle Aktionen wie Tennistrainings, Schwimmkurse oder Trommel-Workshops möglich, erzählt Braun. „Wir möchten, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler gut lernen können und nutzen alle Möglichkeiten, die wir bekommen“, sagt sie.