Der Glanz des Standorts war schon länger verblasst, jetzt gilt das auch für den Schriftzug am Gebäude. Der Real-Markt in Studernheim ist seit Ende Januar geschlossen. Weniger als ein halbes Jahr später gibt es aber eine konkrete Perspektive für das Gelände an der B9. Zwei alte Bekannte spielen die Hauptrollen.

Bei den zahlreichen Anfragen, die in kommunalpolitischen Gremien seit vergangenem Sommer