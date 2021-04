Die SB-Warenhauskette Real schließt am 31. Januar kommenden Jahres den Markt in Frankenthal-Studernheim. Das hat die Pressestelle des vom Handelskonzern Metro an den russischen Finanzinvestor SCP verkauften Unternehmens auf RHEINPFALZ-Anfrage am Montag bestätigt.

Grund für die Entscheidung gegen einen Weiterbetrieb des Standorts mit einer Verkaufsfläche von mehr als 6000 Quadratmetern seien die dort im Verlauf der letzten Jahre eingefahrenen Verluste, erklärte ein Sprecher. Diese lägen „in Millionenhöhe“. Von der Schließung betroffen sind seinen Angaben zufolge 80 Mitarbeiter. Keine Rolle habe das im oberen Stockwerk des Marktgebäudes betriebene Warenlager des Onlineshops real.de gespielt – firmenintern Masterstore genannt. Was mit dem Gebäude und den dazugehörigen Flächen passiere, dazu wollte sich der Sprecher nicht äußern. Wem die Immobilie gehöre, wisse er nicht, Real sei allerdings vielfach nur Mieter.

„Geschockt“ reagiert die Gewerkschaft Verdi auf die nur wenige Tage nach dem Eigentümerwechsel angekündigte Schließung. Der für den Handel in der Region zuständige Sekretär Stefan Prinz (Ludwigshafen) zeigte sich erstaunt, dass Frankenthal mit sieben weiteren Märkten in ganz Deutschland auf der Schließungsliste stehe. Er wolle schnellstmöglich Kontakt zum Betriebsrat in Studernheim aufnehmen.

Hebich: Böse Nachricht für die Stadt

„Das ist eine böse Nachricht für die Stadt und vor allem für die betroffenen Mitarbeiter“, sagte auf Anfrage Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Er sei erst am Montag von Real über die geplante Schließung informiert worden. Hebich sieht in der Entwicklung vor allem „eine Folge falscher Investitionspolitik“: Anfang der 2000er-Jahre habe Real noch angekündigt, erheblich in den Standort Studernheim investieren zu wollen, „und dann ist nichts daraus geworden“. Geschäft und Gebäude haben nach Kenntnis des OB unterschiedliche Besitzer. Die Stadt werde nun „alles dafür tun, eine Anschlussnutzung zu finden“. Der Standort habe wichtige Bedeutung im Einzelhandelskonzept der Stadt und spiele auch eine wesentliche Rolle bei der Nahversorgung.

Überrascht und enttäuscht reagierte Studernheims Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) auf die jüngsten Nachrichten. Wenn der Real-Markt ersatzlos wegfallen sollte, dann gäbe es im Vorort für fast 2000 Einwohner keine Einkaufsmöglichkeit mehr, sagte er. Ärgerlich sei das Verhalten der Real-Führung in der zurückliegenden Zeit gewesen: „Keiner hat Informationen rausgerückt.“ Noch nicht zu übersehen sei, wie es mit dem großen Areal nun weitergehen könne. Der Ortsbeirat will sich mit dem Thema am Dienstagabend befassen. Die Sitzung in der Eichwiesenhalle beginnt um 19 Uhr.